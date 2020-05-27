Acı haber İdlib Şehidi Canbert Tatar'ın ailesine ulaştı

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi verildi.

İdlib'de bir askerimiz şehit oldu Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın şehadet haberini, bayram ziyareti için Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bozağaç köyündeki dede evinde bulunan annesi Suna ve babası Çetin Tatar'a, İlçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer verdi. Şehidin dede evine ve Elazığ'ın merkeze bağlı Cip köyünde bulunan baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Evli olan şehidin, yarın Cip Köyü Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmasının planlandığı öğrenildi. İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle yaralanan Tatar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. AA

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