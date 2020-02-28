Acı haberler şehit ailelerine verilmeye başlandı

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerin şehadet haberleri ailelerine verilmeye başlandı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı

Şehidin Sanayi Mahallesi Dokuma Sokak'taki baba ocağına gelen Kaymakam Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, şehadet haberini, baba Mehmet ile anne Arzu Şahin Ankara'da olduğu için kardeşi Gökhan Şahin'e verdi.

Şehidin kardeşi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Şahin'in ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Öte yandan Süleyman Şahin'in evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Şehit Yüzbaşı Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu

Şehidin evine ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Şahin ailesini evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) Kayseri'deki ailesine acı haber verildi

Şehidin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, anne Penbe ve baba Hüseyin Taşöz'e oğullarının şehadet haberini verdi.

Taşöz ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Bekar olan şehit Taşöz'ün görev yerine 10 ay önce gittiği ve 2 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in, Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı

Şehit Tüzel'in Erdemli ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü verdi.

Haberi alan şehidin babası Şuayip ve annesi Gülten Tüzel'i yakınları teskin etmeye çalıştı.

Baba Şuayip Tüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son 3 gün önce telefonla görüştüğünü anlattı.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın, Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı

Şehit Tank'ın Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Kutulman verdi.

Şehidin babası Ahmet Turan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Batuhan Tank'ın 6 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Antalya'daki babaevine acı haber ulaştı

Şehit Korkmaz'ın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Oğullarının şehadet haberine alan Baba Salih ile anne Fatma Korkmaz büyük üzüntü yaşadı.

Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit 3 askerin Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi

Şehit Piyade Onbaşı Nihat Kara, Uzman Onbaşı Recep Bekir ve sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ'daki ailelerine acı haber verildi.

Saldırı sonucu şehit olan Kara'nın Saray ilçesindeki, Bekir'in Ergene ilçesindeki ve Er'in Çorlu ilçesindeki ailelerine şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. Şehitlerin ailelerinin yaşadığı evlere Türk bayrakları asıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehitlerin ailelerini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Kahramanmaraş'taki babaevine şehadet haberi ulaştı

Şehit Akif Akçadağ'ın (29), Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Salih Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan, aile yakınlarına şehadet haberini verdi.

Bu arada, şehidin babası Bekir ve annesi Serpil Akçadağ'ın Hatay'a gittiği, çocuklarının şehadet haberini de orada aldığı öğrenildi.

Haberi alan şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Akçadağ ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın, Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı

Şehit Akay'ın merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberini Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile askeri erkan verdi.

Acı haberi çalıştığı iş yerinde öğrenen şehidin babası Osman ile annesi Kezban Akay'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin Selçuklar Mahallesi'ndeki dede evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un Uşak'taki baba evine şehadet haberi ulaştı

Şehit Ali Turgut'un (39) Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Köyü'ndeki babaevine gelen Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, aile yakınlarına acı haberi verdi.

Haberi alan şehidin annesi Sultan ve babası Ahmet Turgut, askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.

Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit sözleşmeli er Cuma Bağatur'un Batman'ın Sason ilçesindeki evine şehadet haberi ulaştı

Şehidin Mahalle'deki babaevine gelen Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal şehadet haberini baba Mehmet Bağatur ve diğer yakınlarına verdi.

Kaymakam Özadalı ve beraberindekiler, aileye başsağlığı diledi.

Sağlık ve jandarma ekipleri şehidin ailesini teskin etti. Eve Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) Adıyaman'daki evine şehadet haberi ulaştı

Şehidin merkez Fatih Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Gökhan Türköz şehadet haberini anne Elif ve baba Ahmet Orhan'a verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri ve akrabaları teskin etti.

Orhan ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Dört kardeşi olan Mehmet Orhan'ın yaklaşık üç yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın Bursa'daki babaevine şehadet haberi ulaştı

Şehit Yılmaz'ın Yıldırım ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı verdi.

Haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz'ı, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalışırken baba Tacettin Yılmaz'ın il dışında olduğu öğrenildi.

Şehidin Maltepe Mahallesi'ndeki evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Ayrıca taziye çadırı kuruldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın şehadet haberi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan babasına ulaştı

Şehidin ilçeye bağlı Karapınar beldesi Tilkiler Mahallesi'ndeki ailesinin evine gelen Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, üzücü haberi baba Tacettin Yılmaz'a verdi.

Eve ve mahalleye Türk bayrakları asılırken, Yılmaz'ın şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin cenazesinin Çaycuma'da defnedileceği belirtildi.

Bu arada, baba Tacettin Yılmaz'ın Bursa'da yaşadığı ancak ziyaret için Çaycuma'ya geldiği öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın Tokat'taki babaevine şehadet haberi ulaştı

Şehit Akın'ın merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine şehadet haberini yetkililer verdi.

Haberi alan şehidin annesi Raziye Akın'ı yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Bekar olan Akın'ın 10 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi.

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, Sancaktepe'deki evine şehadet haberi ulaştı

Sancaktepe Mevlana Mahallesi Aşar Sokak'taki eve gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi.

Haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin evine de iki büyük Türk bayrağı asıldı.

Baysal'ın evinin önünde ambulans bekletilirken Sancaktepe Belediyesince de taziye çadırı kuruldu.

Şehit Baysal'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı

Şehit Ak'ın Silifke ilçesine bağlı Yeğenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy verdi.

Haberi alan şehidin babası Muhammet ve annesi Meral Ak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) şehadet haberi Konya'daki babaevine ulaştı

Ailenin, Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki evine giden İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, acı haberi anne Döne Olgun'a verdi.

Haberi alan şehidin yakınları da babaevine akın etti. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Oğlunun şehadet haberini alan anne Olgun, "Siz geldiniz, bana Bayram'ımı niye getirmediniz?" diyerek gözyaşı döktü. Anneyi, yakınları ve 112 Acil Servis ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan şehit Olgun'un, babasını 3 ay önce kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Bekar olan şehidin, 4 kardeşinin olduğu belirtildi.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü'nün Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı

Şehidin, Suçatı köyünde yaşayan babası Ramazan Öğütcü'ye yetkililer şehadet haberini verdi.

Dört çocuk babası Öğütcü, oğluyla 3 gün önce telefonda görüştüğünü belirterek, "Bana dedi ki 'Baba üzerimize yağmur yağıyor, ateşin içindeyiz.' Sonra da bir daha haber alamadık. Bir kardeşi de Kayseri'de asker. Ne yapalım Allah'ın emridir, başımızın üstünedir. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehidin dayısı Turan Yaprak da yeğeninin 3 yıllık asker olduğunu ve 4 ay önce nişanlandığını, nişanlısının Diyarbakır'da bulunduğunu söyledi.

Yaprak, "Şehitlerimize Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Vatanımız, milletimiz sağ olsun." dedi.