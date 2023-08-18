Acı hatıralar betona ezdirildi

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Yassıada’nın bugünkü durumuna tepki göstererek, “1960’da dipçik ve postal darbeleri altında ezilen hatıralar 2020’de bina ve beton yığınları altında ezildi” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın yargılamasının yapıldığı Yassıada’nın bugünkü durumuna tepki gösterdi. 14 Mayıs 2015’te başlayan ve 27 Mayıs 2020’de açılışı yapılan Yassıada’nın adeta bir beton yığını hale getirildiği görülmüştü. Ada’da yer alan Katre Island Otel’in ne anlama gediğini açıklayan Altıntaş, ”Eğer tarih insanlığın hafızası ise, tarih geçmişin yakasına paçasına sarılıp onunla kavga etmek için değil ders almak için kullanılırsa, bu Arapça ve İngilizce karışımı melez ifade çok mana saklıyor. Bu ifade, yüzyılların mağduru Anadolu insanın ekmekle hürriyeti bir arada bulduğu, ekmeğin sürekli büyüdüğü, büyüyen ekmeğin adaletle dağıtıldığı bir dönemin aziz hatıralarının üzerine dikilen bir ucube otelin adıdır” dedi.

Darbe mimarları ile açıldı

İktidarın “Yassıada’yı Demokrasi ve Özgürlük adası yapacağız” diyerek yola çıktığını hatırlatan DP’li Altıntaş, “Halbuki hatıraları çiğnediler. 1960’da dipçik ve postal darbeleri altında ezilen hatıralar 2020’de bina ve beton yığınları altında ezildi. İktidar Kadre Island’ı, darbenin mimarı ve fiili uygulayıcısı olan Alparslan Türkeş’in partisinin mensupları ve Doğu Perinçek gibi ortakları ile birlikte açtı” değerlendirmesinde bulundu. Altıntaş açıklamasında şunları söyledi: “Bizim yüreklerimiz yandı. Orada yargılanan millet hakimiyeti, idam edilen ise devletti. Gerek mahkemeler esnasında gerekse ileriki yıllarda hakarete uğrayan milletti. Otel inşaatını üstlenen TOBB, Anadolu’nun bağrı yanık esnaflarından topladığı aidatları bu inşaata yatırmıştır. Batan paraya hayıflanmam, vefasızlığa üzülürüm…”

Çok ayıp bir şey, Edep yahu!

DP Genel Başkanı Uysal ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, AKP tarafından adı ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak değiştirilen Yassıada’da turizme açılan lüks oteli eleştirmişti.

Uysal, “Siyasal rant umarak dillerinden düşürmedikleri isimlerin sahte mahkemelerde yargılandıkları adayı, bir turizm merkezi haline getirmek tam da AKP tipi icraattır. Dahası, bu turizm merkezini pazarlarken tarihe kör, yaşanan acılara dilsiz kalacak halde bir iştihaya sahip olduklarını bilmek ise milletimiz ve memleketimiz için utanca sebeptir. Bu utanmazlar bizleri utandırmakta, milletimizi usandırmaktadır. AKP için; siyasal kazanç uğruna çiğnenmeyecek değer, maddi kazanç için heba edilemeyecek hiçbir şey yoktur” derken, Günay “Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşları orada 5 yıldızlı otelde mi konukladılar da siz oraya beş yıldızlı otel yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar milletvekilleri yaşamış, Türkiye’nin demokrasi tarihinde hangi acılar yaşanmış bunu insanlar hissetsin. Çok ayıp bir şey. Edep yahu!” demişti.