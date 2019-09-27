Açığa alınan memura iade

Asılsız ihbara dayalı olarak açığa alınan ve sonrasında hakkında yürütülen soruşturma neticesinde iftiraya uğradığı anlaşılan Eğitim-Bir-Sen üyesinin eski görev yerine iadesi isteminin reddedilmesi üzerine açtıkları davada, mahkeme, açığa alınma gerekçesinin hukukî dayanaktan yoksun olduğunun tesbpiti üzerine tekrar eski görevine iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

Eğitim-Bir-Sen’den yapılan açıklamada Ankara 23. İdare Mahkemesi kararı paylaşıldı. Kararda, “…davacı hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle yapılan ihbarların asılsız olduğu, dâvâcının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin sebebin gerçeği yansıtmadığı hazırlanan müfettiş raporuyla sabit olduğu, müdürlük görevinden alınarak başka bir okula öğretmen olarak atanmasında kullanılan takdir yetkisinin, görevinde başarısızlığı, disiplinsizliği veya liyakaten yetersiz olduğuna ilişkin hukuken kabul edilebilir herhangi bir durumun tesbitiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği, aksi durumda açığa alınma gerekçesinin hukukî dayanaktan yoksun olduğunun tespiti üzerine tekrar eski görev yerine iade edilmesi gerekirken, bu hususta bir değerlendirme yapılmadan işlem tesis edilmesinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanıldığı kabul edilemeyeceğinden, takdir yetkisine dayalı olarak yapılan atama işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denildi. Ankara – Fatih Karagöz

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