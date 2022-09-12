Açık büyüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. TCMB verilerine göre ödemeler dengesi temmuzda 4 milyar 10 milyon dolar açık verdi.

12 aylık cari açık ise 36.6 milyar dolara çıktı. TCMB’den yapılan açıklamada söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.16 milyar dolar artarak 9.30 milyar dolar yükselmesi etkili oldu. T24’ün haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. TCMB verilerine göre ödemeler dengesi temmuzda 4 milyar 10 milyon dolar açık verdi. 12 aylık cari açık ise 36.6 milyar dolara çıktı. TCMB’den yapılan açıklamada söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.16 milyar dolar artarak 9.30 milyar dolar yükselmesi etkili oldu. Haber Merkezi

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