Açıkladığı rakam kafaları karıştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel atma töreninde Kanal İstanbul’un maliyetinin 15 milyar dolar olacağını söyledi.

İşin ilginci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kanalın maliyeti 15 milyar dolar” dediği sırada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açılan ve Kanal İstanbul’la ilgili her türlü bilgiyi içerdiği öne sürülen web sitesi olan kanalistanbul.gov.tr‘de kanalın maliyeti 75 milyar lira olarak yazılmıştı. Erdoğan’ın kanal için açıkladığı maliyet 15 milyar dolar olunca, sitede değişiklik yapıldı. Sitedeki değişikliğin ardından maliyet, “15 milyar dolar (75 milyar TL)” olarak değiştirildi. Fakat 2011 yılında açıklanan projenin Türk Lirası cinsinden maliyetinin 75 milyar lira olacağı öngörülürken, bu tutar dönemin dolar kuru olan 1,50 liradan hesaplandığında 50 milyar doları buluyordu. Karar’ın haberine göre, bugün aynı projenin 15 milyar dolara yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre maliyet TL bazında 131 milyar lira olacak.