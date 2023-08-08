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9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Açıklanan rakam fiyasko

08 Ağustos 2023, Salı 17:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından fındık alım fiyatını açıkladı.

Artı Gerçek’in haberine göre Erdoğan, yaklaşık 16 ilde hasadı yapılan ve 500 bin çiftçinin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatını “Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, Levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir” sözleriyle duyurdu. Açıklanan alım fiyatı, üreticileri memnun etmedi. Artan maliyetlere dikkat çeken Trabzonlu fındık üreticisi Eren Özmen, “Fındık fiyatını hesaplayanların markete gitmediğini, mazot almadığını düşünüyorum. Artan bu maliyetler karşısında açıklanan fiyat fiyaskodur. Üreticiye ‘nasıl geçinirseniz geçinin’ demektir” dedi.

Haber Merkezi

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