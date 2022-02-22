Acil diplomatik seferberlik çağrısı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim konusunda silik bir politika izlediğini belirterek, “NATO üyesi olarak, bu kadar silik bir diplomasiyle hareket etmemiz asla kabul edilemez. Altı boş bir arabuluculuk hamlesiyle Rusya-Ukrayna krizine müdahil olmaya çalıştık. Şimdi yoğun diplomasi kanallarını çalıştırmak için savaş çıkmasını mı bekliyoruz” dedi.

Şahin, hükümete, “Uzman ve liyakat sahibi diplomatlarımızla muhtemel bir savaşın önüne geçmek için acilen diplomatik seferberlik başlatın” çağrısı yaptı. T24’ün haberine göre, Ukrayna’daki gelişmeleri kaygı ile takip ettiklerini belirten Şahin, şöyle konuştu: “Krizin diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi, bölge istikrarı ve güvenliği açısından son derece önemlidir. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, uluslar arası hukukun gereğidir. Türkiye’yi bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda hiçbir fotoğraf karesinde yer almamızı, diplomasimiz açısından üzüntüyle izliyoruz. NATO üyesi olarak, bu kadar silik bir diplomasiyle hareket etmemiz asla kabul edilemez. Altı boş bir arabuluculuk hamlesiyle Rusya-Ukrayna krizine müdahil olmaya çalıştık. Şimdi yoğun diplomasi kanallarını çalıştırmak için savaş çıkmasını mı bekliyoruz?” Haber Merkezi

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