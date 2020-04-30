Âcil işler dışındaki dâvâlar ertelendi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, tutuklu ve âcil işler, dâvâ zaman aşımı yakın işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adlî, idarî yargı mercileri ile bölge adliye, bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifleri 15 Haziran’a kadar erteledi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 30 Nisan’a kadar durdurulan yargısal sürelerle ilgili tarihin Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Haziran’a uzatılması nedeniyle HSK Genel Kurulu, olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldı. Buna göre, HSK’nin 30 Nisan’a kadar uygulanan durma süresi kapsamında belirlediği tüm tedbirlere 15 Haziran’a kadar devam edilecek. Belirlenen tarih öncesinde salgının yayılma tehlikesinin ortadan kalkması halinde durum yeniden değerlendirilerek karar verilecek. AA

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