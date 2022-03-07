Acil tedbir alınmalı

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sebebiyle maliyetlerin artması, besi çiftliklerinde üretimin daha da aksamasına sebep oldu.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, Türkiye’deki yem üreticilerinin hammadde sıkıntısı nedeniyle üretim kapasitesini yüzde 50 düşürdüğünü belirterek, “Türkiye’de gıda enflasyonunu düşük göstermek için süte zam yapılmasına engel oluyorlar. Türkiye’de süt hâlâ 4 lira 70 kuruş. Bugün süte zam geldiğinde, yarın raflardaki fiyatlarda minimum yüzde 70 artış göreceksiniz” dedi. Solakoğlu, “Türkiye tarihinde böyle bir kriz daha önce hayvancılıkta yaşanmadı. Çok âcilen üreten, sivil toplum örgütleriyle, bakanla bir araya gelip bir toplantı yapılması ve tedbir alınması lâzım. Alacağımız hiçbir önlemin yarına bir faydası olmayacak. Mart ve Nisan aylarında yaşanacak fiyat artışlarının önüne geçmek mümkün olmayacak” diye konuştu. Bursa - Anka

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