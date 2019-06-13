Acılı ailelere plastik mermili müdahale

Polis, Çorlu tren katliÂmında yakınları vefat eden ailelere, Anayasa Mahkemesi’nin önünde plastik mermilerle müdahale etti.

8 Temmuz 2018’de 25 kişinin vefat ettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Çorlu tren katliâmında vefat eden aileleri Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Polis ailelere plastik mermi ile müdahale etti. Gazete Yolculuk’un haberine göre CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, kendilerini engellemek isteyen polislere “Can var ortada. Orada çocuk da öldü, polis de öldü. Bunu zorlarsanız zarar verirsiniz. Polis teşkilâtına, iktidara, hukuka da zarar verirsiniz. Biz geçeriz, bunu istiyorsanız yaparız, ama daha çok haber olur” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD hakkında kovuşturmaya yer yoktur diyerek takipsizlik kararı verdi. Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel, “Haklarında takipsizlik kararı verenlerin bu takipsizlik kararları kaldırılsın diye Çorlu’da ‘Adalet Nöbeti’ başlattık, ama o da dikkate alınmadı. 3 Temmuz’da görülecek dava sadece dört kişi üzerinden yürütülecek. Devlet Demir Yolları üst yönetimi, siyasiler ve bürokratlar kovuşturmada yargılanması gerekli görülmedi. Biz bu kişiler hakkında takipsizlik kararının kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için de Anayasa Mahkemesi’ne başvurularımızı yaptık. ‘Adalet Nöbeti’mizin bir ayağı da Anayasa Mahkemesi’nde olacak” ifadelerini kullandı.