Acımızı paylaştılar

Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri, maden ocağı kazasında ölenler için taziye mesajları yayınladı. Mesajlarda “Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye ve Türkiye’yle dayanışma mesajları yayımladı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bartın’da bir maden ocağında meydana gelen elim patlamadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında, “Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, bu acılı zamanda Türk halkının acısına ortak oluyoruz” denildi.

Geçmiş olsun Bartın, geçmiş olsun Türkiye

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bartın’daki maden faciası nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduğunu, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa dileyerek, kurtarma çalışmalarının kısa zamanda olumlu sonuçlanmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyulduğunu dile getirerek, “Hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Bartın, geçmiş olsun Türkiye.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye’ye, Amasra’da yaşanan acı iş kazası için Yunanistan’dan en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Kurtarma çalışmalarının mümkün olan en iyi sonuca ulaşmasını diliyoruz. Düşüncelerimiz hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

İsrail’in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Irit Lillian, Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Bu zor zamanda aklımız Türkiye’yle. Bartın’da hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, mahsur kalan madencilerin ve yaralıların sağlığı için dua ediyoruz. Yüce Allah onların ve kurtarma güçlerinin yanında olsun.” ifadesine yer verdi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm dost Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.” denildi.

“Bartın, Kalbimiz sizinle”

Çin’in Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, söz konusu patlamanın üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. En kısa zamanda arama kurtarma çalışmalarının başarı ile tamamlanmasını temenni ediyoruz. Bu zor dönemde tüm kalbimiz ve dualarımız Türk halkı ile birliktedir.” mesajı paylaşıldı. Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından gönderilen dayanışma mesajında ise “Geçmiş olsun Bartın. Kalbimiz sizinle.” ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği hesabından yapılan paylaşımda da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilenirken, mahsur kalanların bir an önce kurtarılması dileğinde bulunuldu.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği ise Twitter’dan “Türkiye’nin Bartın ilindeki kömür madeni patlamasında hayatını kaybedenler için derin üzüntümüzü belirtmek isteriz. Düşüncelerimiz ve dualarımız acılı ailelerle ve Türk halkıyla beraberdir. Halen madende kalanların en kısa sürede kurtarılmasını dileriz.” mesajını paylaştı.