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21 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Acınız acımızdır

21 Şubat 2023, Salı 02:06
Abluka altındaki Gazze’de Filistinli STK’lar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış kampanyası düzenledi.

ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Mucemma Derneği ve Uluslararası Ahmed Yasin Vakfının, iki ülkedeki depremzedeler için ayrı ayrı düzenlediği bağış kampanyalarına Filistinli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerini Türk ve Suriye bayrakları renkleriyle boyayan çocuklar, harçlıklarını Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışladı.

FİLİSTİN SİZİNLE BERABER

Filistinli çocuklar, Türkiye, Suriye, Filistin bayrakları ve deprem bölgelerinden karelerin yer aldığı fotoğrafların yanı sıra “Kalbimiz masum insanlar için sızlıyor,” “Her daim sizinleyiz,” “Geçmiş olsun Türkiye ve Suriye,” “Tek yürek iki millet,” “Acınız acımızdır,” “Filistin sizinle beraber” yazılı dövizler taşıdı.

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Acınız acımızdır

Çok sayıda Filistinli çocuk, “Geçmiş olsun Türkiye ve Suriye”, “Tek yürek iki millet”, “Acınız acımızdır”, “Filistin sizinle beraber” yazılı dövizler taşıdı. 

Abluka altındaki Gazze’de Filistinli sivil toplum kuruluşları, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için bağış kampanyası ve dayanışma etkinliği düzenledi. Mucemma Derneği ve Uluslararası Ahmed Yasin Vakfının, iki ülkedeki depremzedeler için ayrı ayrı düzenlediği bağış kampanyalarına Filistinli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklere katılan çok sayıda Filistinli çocuk, Türkiye, Suriye ve Filistin bayrakları ve deprem bölgelerinden karelerin yer aldığı fotoğrafların yanı sıra “Kalbimiz masum insanlar için sızlıyor”, “Her daim sizinleyiz”, “Geçmiş olsun Türkiye ve Suriye”, “Tek yürek iki millet”, “Acınız acımızdır”, “Filistin sizinle beraber” yazılı dövizler taşıdı. Yüzlerini Türk ve Suriye bayrakları renkleriyle boyayan Filistinli çocuklar, harçlıklarını Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere bağışladı.

Depremzede çocuklara oyuncak ve hediye

Mucemma Derneği Projeler Sorumlusu İzzeddin Ebu Sabha, derneğin Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki 9 farklı merkezinde bağış toplandığını ve kampanyanın 2 Mart’a kadar devam edeceğini kaydederek, toplanan bağışların deprem bölgelerinde kullanılmak üzere Türkiye’ye gönderileceğini söyledi. Uluslararası Ahmed Yasin Vakfı Medya Sorumlusu Semira Nassar da vakıf bünyesinde gün boyu toplanacak bağışlarla oyuncak ve hediye alınıp deprem bölgelerindeki çocuklara ulaştırılacağını söyledi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı da geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan camilerde cuma namazı sonrası “Acılarını Dindirin” sloganıyla kampanya düzenleyerek, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar yardım toplamıştı.

AA

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