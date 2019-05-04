Açlık sınırı 2 bin 650 lira

2019 yılının ilk dört aylık döneminde açlık sınırı yüzde 12,6 artarak 2 bin 653 lira oldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları esas alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Nisan ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre açlık sınırı nisanda bir önceki aya göre 102 lira daha artarak 2 bin 653 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 115 liralık artışla 6 bin 441 lira düzeyine yükseldi. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 217 liralık artışla 9 bin 94 liraya yükseldi.

GIDA BELİRLEYİCİ OLDU

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırının Nisan ayında 2 bin 653 liraya yükselmesinde et, sebze, patates, peynir, süt-yoğurt gibi gıda kalemlerinde yaşanan artışlar belirleyici oldu. Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,44 oranında artarak 8 bin 877 liradan, 9 bin 94 liraya yükseldi.

Ahmet Terzi - Ankara