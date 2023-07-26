Açlık sınırı Temmuz’da 13 bin liraya yaklaştı

Seçimlerin geride kalmasıyla birlikte dizginleri boşalan fiyat artışları, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını temmuzda 12 bin 740 liraya, yoksulluk sınırını da 33 bin 984 liraya çıkardı.

SEYHAN ŞENTÜRK - ANKARA

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz 2023 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı temmuzda bir önceki aya göre 766 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 2 bin 34 lira yükselerek 21 bin 264 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 2 bin 799 lira arttı. Dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise haziranda 2 bin 799 lira daha artarak 33 bin 948 liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemdeki artış ise 12 bin 763 lira olarak gerçekleşti. Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı ürünlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da temmuzda 2 bin 34 lira artarak 21 bin 264 liraya yükseldi.