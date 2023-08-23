Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mısır üreticileri, mısır taban fiyatının ton başına 6 bin lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi.

Mısır üreticisi Ahmet Üstünel “6 liradan açıklandı. Maliyeti değil. Bizim ne yapmamız lazım? Bu işi bırakalım mı? Açlıktan mı ölelim? Mazot fırladı, 18 liradan 40 liraya. Bizim ne yapmamız lazım?” dedi. Başka bir çiftçi ise “Geçen sene 5 bin 200 liraya sattım, 5 bin 700 lira açıklandı. Bu sene yine 5 bin 200 lira diyorlar, fiyat 6 bin lira açıklandı. Maliyet, 8 bin liraya aldığımız gübrenin tonu şimdi 15 bin lira. Kira parası 3,5 - 4 bin lira dönüme. Çiftçi bitti” diye konuştu.

Osmaniye - Anka