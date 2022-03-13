Açma-kapama bedeli kalkacak

Tüketicileri Koruma Yasası geçen günlerde TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul edildi. Yasayla, faturalardan cep telefonlarına kadar birçok alanda düzenlemeye gidilecek.

Sabah Gazetesi’nden Zübeyde Yalçın’ın haberine göre, söz konusu düzenlemeler telefon, cep telefonu ve internetten açma kapama parası alınmaması, 3 yıl kullanılmayan cep telefonu hatlarının iptali, otoyol, köprülerden kaçak geçiş cezalarının yarısı oranında düşürülmesi olarak sıralanıyor. Elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet gibi hizmetlerde faturaların ödenmemesi halinde kesme işlemi uygulanıyor. Örneğin doğal gazda 36 lira, GSM operatörleri 30-50 lira arasında değişen açma-kapama bedeli alıyor. Elektrikte ise bu rakam 37 ila 189 lira arasında değişiyor. Bunlar özel sektörde ve belediyelerde olduğu için bir düzenleme söz konusu olmayacak. Haber Merkezi

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