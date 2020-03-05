Adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde 25 kişinin vefat ettiği tren kazasında yakınları vefat edenlerin aileleri ve avukatları, “Toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma” suçlamasıyla Ankara’da hâkim karşısına çıktı.

Duruşma, ‘fizikî yetersizlik’ gerekçesiyle ertelendi. gazeteduvar’ın haberine göre, duruşmanın ardından, kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz Sel, “Çorlu ailelerinden 3 kişi ile gönüllü avukatların sanık olduğu dâvâ için buradayız. Giden 25 kişinin ailesinin her birine açılmış bir dâvâ olarak görüyoruz. Adalet arayışı içinde olduğumuz bu süreçte ne yazık ki 25 kişinin katledildiği katliâmda katledenler yargılanmazken, biz adalet aradığımız için mahkemeye geliyoruz. Adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bugün burada olmak utanç verici, ama bu utanç bize ait değil. Bu utanç sesimizi kısmaya çalışan ve şikâyet edenlerin ayıbıdır. Bu ayıbı, bu ahlâksızlığı onlara ithaf ediyorum. Biz sokaklarda adalet talep etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

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