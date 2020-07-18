Adalet Bakanı Gül: 5 yılda 94 yeni cezaevi yapıldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından cevaplanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, ülkemizdeki cezaevleri ile tutuklu ve hükümlülerin istatistiki verilerinin açıklanmasını istedi.

Soruları cevaplayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, son 5 yılda 94 ceza infaz kurumunun inşa edildiğini ve ülkemizde toplam ceza infaz kurumu sayısının 355 olduğunu açıkladı. Türkiye’de 2002 yılında başlayan AKP iktidarıyla suç oranlarında bazı alanlarda önemli oranlarda artığına dikkat çeken Gürer, “Fuhuş, cinayet, uyuşturucu, kadına karşı şiddet, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi asayiş olayları sürekli artış eğilimi sergiliyor. Buna bağlı olarak da ceza infaz kurumlarında çıkarılan dolaylı aflara rağmen kapasitelerinin üstünde tutuklu ve hükümlü barındırılıyor. Dolayısıyla cezaevleri yetersiz kalıyor. Bu durumda iktidar ya af yasalarıyla cezaevlerini boşaltıyor ya da yeni yeni cezaevleri yaparak, cezaevlerindeki kapasite artışlarına önlem almaya çalışıyor. Keşke cezaevi yapılan yerlere fabrikalar yapılsa daha çok cezaevi yerine daha çok iş alanı açılsa” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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