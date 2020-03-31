Adalet Bakanı Gül'den infaz düzenlemesi hakkında açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin "Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

'Cezaevlerinde görev yapan personel evlerine gönderilmeyecek' Gül, düzenlemenin kaç kişiyi kapsayacağına dair, "Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Mecliste kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz." dedi. "Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 azaldı" Koronavirüs tedbirlerine ilişkin değerlendirmede de bulunan Gül, "Türkiye'deki adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95'in üzerinde azaldı." diye konuştu. Gül, adli tatile ilişkin, "Adli tatil konusunda herhangi bir düzenlemeye gerek görülmüyor. Olayın seyrine göre yargılamaların, sürelerin durdurulması uzatılabilir." dedi. Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak 3 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi. AA

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