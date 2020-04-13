Adalet Bakanı: Üç mahkûm koronadan öldü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık cezaevlerinde 17 mahkûmda korona virüsü tesbit edildiğini, üç mahkûmun öldüğünü açıkladı.

Adalet hizmetlerinde korona virüsüne karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Gül başkanlığındaki koordinasyon toplantılarının beşincisi yapıldı. Gül toplantıda şunları söyledi: “Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri üzerine alınan tedbirler kalktıktan sonra görüş haklarını kullanamayanlara görüş hakları verilecektir. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıkları devletimize aittir. Ceza infaz kurumlarının kapalı cezaevlerinde pozitif bir vak’a görülmemiştir. Açık ceza infaz kurumlarındaki 17 hükümlüye de koronavirüsü tanısı konuldu. Üç hükümlü hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13’ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlü yoğun bakımda. Bugüne kadar 14 hâkim ve savcının testleri pozitif çıktı. 32 adliye personeli, 79 ceza infaz kurumu personelinin testleri pozitif çıktı.”

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