Adalet Bakanına cezaevi sorusu

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a cezaevlerindeki durumu sordu.

Özellikle son zamanlarda tutuklu sayısının artmasıyla cezaevlerinde şartların mahkûmlar için yaşanmaz hale geldiğine dair tarafına ulaşan çok sayıda mağduriyet bulunduğunu belirterek, “Kapalı cezaevlerinde yatak sayısının yetersiz olduğu ve mahkûmların aynı yataklarda dönüşümlü olarak kısıtlı bir süre uyuyabildiği söylenmektedir. Bunun yanında karantina koğuşlarında sağlıklı mahkûmların hasta mahkûmlarla beraber kalmaya zorlandığı bu sebeple de hasta olan mahkûmların bu koğuşlarda kalmamak için tedavi olmak istemediği ifade edilmektedir” dedi. Karaduman, “Türkiye genelinde kapalı cezaevlerinde kalan tutuklu sayısı toplamda kaçtır? Cezaevlerindeki olumsuz koşullar dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerle ilgili Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?” diye sordu. Ankara – Ahmet Terzi

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