Adalet duygusunu kaybeden, varlık sebebini kaybeder

Avrupa Şehirler Birliği (EUROCİTİES) üyesi kentlerin belediye başkanları, hakkında 2 yıl 7 ay 15 hapis ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane’de bir araya geldi.

Floransa, Atina ve Hannover belediye başkanları şahsen, Paris Belediye Başkanı yazılı; Utrecht, Linz ve Hamburg belediye başkanları da video-mesaj yoluyla İmamoğlu’na desteklerini diye getirdi. İmamoğlu, “İnsanlar arasındaki güveni sarsan her şey, şehirleri de demokrasiyi de tehdit ediyor. Örneğin adaletsizlik gibi, örneğin siyasal ve kültürel kutuplaşma gibi, örneğin hakikat ötesi dönemde yalanlarla adaleti dejenere etmek ve yargıyı muhalefete karşı silah olarak kullanmak gibi. Adalet için, erdemlerin en büyüğü ve en değerlisidir derler. Öyledir. Adalet duygumuzu kaybedersek insan olmaktan çıkarız. Adalet duygusunu kaybeden bir toplum, uygar olma şansını yitirir. Adalet duygusunu yitirmiş bir iktidar, varlık sebebini kaybeder.” diyerek kendisine destek veren belediye başkanlarına teşekkür etti. İstanbul - Anka

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