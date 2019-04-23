Adalet en büyük hediye olacak

Çorlu'daki tren faciasında vefat eden çocuklar için elde edilecek adaletin en büyük hediye olacağını vurgulandı.

Çorlu’daki tren faciasında vefat edeen ve yaralananların aileleri, Çorlu Adliyesi önündeki adalet nöbetini sürdürüyor. Nöbete baro başkanları ve Çağdaş Hukukçular Derneğinin (ÇHD) avukatları destek verdi. Çorlu’da 25 kişinin öldüğünü, 338 kişinin yaralandığı tren kazası ile ilgili başsavcılık tren şefi, 2 makinistle, siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD’nin üst yönetiminde yer alan kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Sadece 4 kişi hakkında dava açılması kararına karşı aileler Çorlu Adliyesi önünde adalet nöbeti başlatmıştı. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin de destek için Çorlu Adliyesi önüne gittiği nöbette, 23 Nisan kazada ölen çocuklar için elde edilecek adaletin en büyük hediye olacağı vurgulandı. TCDD’nin koltuklarında oturan ve kazada sorumluluğu olan isimlerin yargılanması gerektiği ifade edildi.

Liyakatsiz atamalar kazalara sebeb oluyor

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, destek vermek için bulunduğu adalet nöbetinde “Bugün yazılan iddianamede, 4 tane sıradan TCDD görevlisi sanık olarak gösteriliyor. Sorumlu olup olmadığının ortaya çıkarılması gerektiğini söylediğimiz üst düzey görevlilerin de yargılanmasını temin etmek için buradayız. Bu olay Avrupa’nin bir ülkesinde olsaydı Ulaştırma Bakanı istifa etmişti. Hak aramak adına yapılan mücadelenin duruşma salonlarında yapılması gerekir” ifadelerini kullandı. Gazete Yolculuk’ta yer alan habere göre, Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş ise, “Kazaların tamamında liyakatsız atama, siyasi şovlara kurban etme görüyoruz. Trakya hattındaki bu yol, 130 yıllık bir yol. Ömrünü tamamlamıştı ve yatırım yapılmadı. En alt düzeyde bulunan arkadaşlarımız suçlandı ve yargılanmaya başlandı. Oysa bu kazanın birinci dereceden sorumlusu hükümetin ulaştırma bakanıdır, daha sonra da TCDD Genel Müdürü’dür. Genel müdürü sessiz sedasız görevden almak bu kazanın sorumluluğunu hafifletmiyor” ifadelerini kullandı. Ailelerin avukatlarından Evren İşler, “Bu dosyayı inceleyen cumhuriyet savcısı ve hakimin, kusur değerlendirmesini kendisi yapmalı. Teknik bilirkişilerin belirlediği kusurlarla hareket edemez yargı makamları” ifadelerini kullandı.