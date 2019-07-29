"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Adalet, er ya da geç gelecek

29 Temmuz 2019, Pazartesi
AYM’NİN SON KARARI, BARIŞ VE DEMOKRASİ İTTİFAKININ BİR BAŞARISI. OHAL SÜRECİNDE HAKLARI ELLERİNDEN ALINAN VE SOSYAL ÖLÜME MAHKÛM EDİLEN İNSANLAR İÇİN ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULACAK.

Eninde sonunda

KHKzede eski öğretim üyesi Dr. Nevra Akdemir: “AYM’nin bu kararıyla hızlıca biz kazandık diye yola çıkmanın bir anlamı yok, ama bu karar yerel mahkemelerin vereceği kararları da etkileyecek. Eninde sonunda barış talebinin ifade özgürlüğü olduğu kabul edilecek.”

Nasıl ödenecek?

“Bu üç yılı aşkın zaman zarfında intihar eden, hapiste yatan ve hastalıkları yeniden nüksettiği için yitirdiğimiz meslektaşlarımız var. Bunların ve diğer kayıplarımızın bedelleri nasıl ödenecek?  Bu süreçte darmaduman olan hayatları nasıl geri verebilirler?”

***

Adalet, er ya da geç gelecek

Gaziantep Üniversitesi eski Öğretim üyesi Dr. Nevra Akdemir, “Eninde sonunda barış talebinin ifade özgürlüğü olduğu kabul edilecek. Hakları ellerinden alınan ve sosyal ölüme mahkÛm edilen insanlar için adalet er yada geç mümkün olacak” dedi.

KHK kararı ile ihraç edilen ve yaklaşık iki yıldan beri Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan Gaziantep Üniversitesi eski Öğretim üyesi Dr. Nevra Akdemir, Barış Bildirisi’ne imza attıkları için yargılanan akademisyenlerin ferdi başvurularında hak ihlâli kararını vermesini gecikmiş bir karar olarak değerlendirdi.  Akdemir, konu ile ilgili olarak Artı Gerçek’e verdiği demecinde bu kararla barış ve demokrasi talebini ısrarla sürdürenlerin itibarlarının ve haklarının geri kazanılmasına dair bir yeni kapının açıldığını söyledi.

Bu karar genişletilmeli

Akdemir, “Böyle bir kararla hızlıca biz kazandık diye yola çıkmanın bir anlamı yok ama bu kapı yerel mahkemelerin vereceği kararı da etkileyecektir. Eninde sonunda barış talebinin ifade özgürlüğü olduğu kabul edilecek. Hakları ellerinden alınan ve sosyal ölüme mahkûm edilen insanlar için adalet er yada geç mümkün olacak. Ne barış akademisyenleri ne de benim gibi imzacı olmadığı halde benzer tutumlar aldıkları için haklarında dâvâ, soruşturma veya ihraç kararı verilen insanlar geri adım atmadılar ve onurlu mücadelelerini bulundukları her yerde verdiler. Bu kararın genişletilerek bütün barış ve demokrasiden yana tutum belirleyen muhalifler üzerinde uygulanması gerekiyor” dedi.

Vatandaşlık haklarımız askıya alındı

Türkiye’deki yargıyı yakın zamanda yayınlanan bir yazıdan alıntılayarak‚ “şizofrenik yargı” olarak tanımlayan Akdemir, şu değerlendirmelerde bulundu; “Bir KHK listesinde ismi yayınlanarak tüm kamu hizmetinden men edilen biri olarak şunu söyleyebilirim ki, birçok akademisyen arkadaşım işlerinden oldu. Sosyal ölüm olarak ifade ettiler bunu. Vatandaşlık haklarımız askıya alındı. Pasaportsuz bırakıldık. Aramızda intihar eden, hapishanede yatan ve hastalıkları yeniden nüksettiği için yitirdiğimiz meslektaşlarımız var. Bunların bedelleri nasıl ödenecek? Bu üç yılı aşkın zaman zarfında oluşan kayıplarımızın bedeli kim nasıl ödeyebilir. AYM sadece zaten bildiğimizi tekrarladı, barış istemek suç değildir. Peki bu süreçteki darmaduman olan hayatları, nasıl geri verebilirler.”

Okunma Sayısı: 846
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet, er ya da geç gelecek

    'Verilen güvenceler Myanmar'a dönmemiz için yeterli değil'

    YKS tercihleri yapılırken çocuğun yetenekleri gözetilmeli

    Bir haftada karar değiştirdiler

    Cep telefonları çocuklar için daha riskli

    Berberlerde Hepatit’e dikkat

    ‘Yatırım yapacak heves yok’

    2 milyon liraya ev satmak normal değil

    Galatasaray Bordeaux'yu 3 golle mağlup etti

    Mahalle sakinleri "Kömür" için seferber oldu

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden İstanbulluları sevindiren haber

    Afrin'deki patlamada 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

    Şehit Polis Uluçay dualarla uğurlandı

    Çin’de ölü sayısı 36'ya yükseldi, 15 kişiden haber alınamıyor

    'Kralsın Kral'ın fiyatı dudak uçuklatıyor

    Düzce'de bir ceset daha bulundu

    Hong Kong'da protestolar sürüyor

    'Bölgedeki gerginliğin sebebi ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılması'

    İdlib'de şiddet son bulmuyor: 6 ölü daha

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet, er ya da geç gelecek
    Cevher İLHAN

    “Ucûbe sistem”in çöküşünün tescili
    Yeni Asya'dan Size

    12 sayfaya inerken
    Faruk ÇAKIR

    Malezya Başbakanı’ndan doğru tesbit
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İlk düğme yanlış iliklenince
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mısır’ı kazanmak veya kaybetmek
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Risale-i Nur’dan nasıl istifade ederiz?
    Süleyman KÖSMENE

    Âlemlerin mahiyeti ve âlem-i gaybın ulviyeti
    Risale-i Nur'dan

    Şöhret, ayn-ı riya ve zehirli bir baldır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.