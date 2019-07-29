AYM’NİN SON KARARI, BARIŞ VE DEMOKRASİ İTTİFAKININ BİR BAŞARISI. OHAL SÜRECİNDE HAKLARI ELLERİNDEN ALINAN VE SOSYAL ÖLÜME MAHKÛM EDİLEN İNSANLAR İÇİN ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULACAK.

Eninde sonunda

KHKzede eski öğretim üyesi Dr. Nevra Akdemir: “AYM’nin bu kararıyla hızlıca biz kazandık diye yola çıkmanın bir anlamı yok, ama bu karar yerel mahkemelerin vereceği kararları da etkileyecek. Eninde sonunda barış talebinin ifade özgürlüğü olduğu kabul edilecek.”

Nasıl ödenecek?

“Bu üç yılı aşkın zaman zarfında intihar eden, hapiste yatan ve hastalıkları yeniden nüksettiği için yitirdiğimiz meslektaşlarımız var. Bunların ve diğer kayıplarımızın bedelleri nasıl ödenecek? Bu süreçte darmaduman olan hayatları nasıl geri verebilirler?”

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Adalet, er ya da geç gelecek

Gaziantep Üniversitesi eski Öğretim üyesi Dr. Nevra Akdemir, “Eninde sonunda barış talebinin ifade özgürlüğü olduğu kabul edilecek. Hakları ellerinden alınan ve sosyal ölüme mahkÛm edilen insanlar için adalet er yada geç mümkün olacak” dedi.

KHK kararı ile ihraç edilen ve yaklaşık iki yıldan beri Almanya’nın Berlin şehrinde yaşayan Gaziantep Üniversitesi eski Öğretim üyesi Dr. Nevra Akdemir, Barış Bildirisi’ne imza attıkları için yargılanan akademisyenlerin ferdi başvurularında hak ihlâli kararını vermesini gecikmiş bir karar olarak değerlendirdi. Akdemir, konu ile ilgili olarak Artı Gerçek’e verdiği demecinde bu kararla barış ve demokrasi talebini ısrarla sürdürenlerin itibarlarının ve haklarının geri kazanılmasına dair bir yeni kapının açıldığını söyledi.

Bu karar genişletilmeli

Akdemir, “Böyle bir kararla hızlıca biz kazandık diye yola çıkmanın bir anlamı yok ama bu kapı yerel mahkemelerin vereceği kararı da etkileyecektir. Eninde sonunda barış talebinin ifade özgürlüğü olduğu kabul edilecek. Hakları ellerinden alınan ve sosyal ölüme mahkûm edilen insanlar için adalet er yada geç mümkün olacak. Ne barış akademisyenleri ne de benim gibi imzacı olmadığı halde benzer tutumlar aldıkları için haklarında dâvâ, soruşturma veya ihraç kararı verilen insanlar geri adım atmadılar ve onurlu mücadelelerini bulundukları her yerde verdiler. Bu kararın genişletilerek bütün barış ve demokrasiden yana tutum belirleyen muhalifler üzerinde uygulanması gerekiyor” dedi.

Vatandaşlık haklarımız askıya alındı

Türkiye’deki yargıyı yakın zamanda yayınlanan bir yazıdan alıntılayarak‚ “şizofrenik yargı” olarak tanımlayan Akdemir, şu değerlendirmelerde bulundu; “Bir KHK listesinde ismi yayınlanarak tüm kamu hizmetinden men edilen biri olarak şunu söyleyebilirim ki, birçok akademisyen arkadaşım işlerinden oldu. Sosyal ölüm olarak ifade ettiler bunu. Vatandaşlık haklarımız askıya alındı. Pasaportsuz bırakıldık. Aramızda intihar eden, hapishanede yatan ve hastalıkları yeniden nüksettiği için yitirdiğimiz meslektaşlarımız var. Bunların bedelleri nasıl ödenecek? Bu üç yılı aşkın zaman zarfında oluşan kayıplarımızın bedeli kim nasıl ödeyebilir. AYM sadece zaten bildiğimizi tekrarladı, barış istemek suç değildir. Peki bu süreçteki darmaduman olan hayatları, nasıl geri verebilirler.”