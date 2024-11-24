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24 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Adalet nutuk atmakla gerçekleşmez

24 Kasım 2024, Pazar
Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk, ‘’Türkiye adalet deyince nutuk çekmesini iyi biliyor ama nasıl gerçekleştiririz, bunun üzerinde hiç durmuyor’’ dedi.

14’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Onur Ödülü Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk’a verildi. Türkiye’deki adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Selçuk, ‘’Türkiye adalet deyince nutuk çekmesini iyi biliyor. Ama nasıl gerçekleştiririz, bunun üzerinde hiç durmuyor’’ dedi. ‘’Biz insanı özgür bir varlık olarak kabul ediyoruz’’ diyen Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer de ‘’Bu nedenle, insanların düşünce, yaşam tarzı ve politik inançları nedeniyle sabahın erken saatlerinde ‘bir gece ansızın gelebilirim’ hukuku ile evlerine girilmemelidir. Hukuk ve adalet, herkes için olmalı ve hiçbir endişe ve önyargı olmadan ‘herkes için adalet’ demeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“HERKES İÇİN ADALET” DEMELİYİZ

14’üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali açılış konuşmasını yapan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, şunları kaydetti: “Biz insanı özgür bir varlık olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle, insanların düşünce, yaşam tarzı ve politik inançları nedeniyle sabahın erken saatlerinde ‘bir gece ansızın gelebilirim’ hukuku ile evlerine girilmemelidir. İnsanların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü, tutuklama ve zorla müdahale gibi yöntemlerle kısıtlanmamalıdır. Hukuk ve adalet, herkes için olmalı ve hiçbir endişe ve önyargı olmadan ‘herkes için adalet’ demeye devam edeceğiz.”

GERÇEK ÇÖZÜM DÜŞÜNÜLMÜYOR

Gece de Akademik Onur Ödülü’nün sahibi Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk’a verildi. Selçuk, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, Türkiye’deki adalet sistemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, şöyle konuştu: “Dünyanın hiçbir ülkesinde adalet arayan insanların serüveni halk tarafından ‘Seni mahkemeye veririm, sürüm sürüm süründürürüm’ diyen başka bir ülke yok. Türkiye hukukçuları bunu biliyor. ‘Niçin Ayşe teyzeler bunu söylüyor’, kimse üzerinde durmuyor. Türkiye adalet kavramına çok sıcak bakıyor ama adalet kavramını gerçekleştiren yasaların nasıl uygulanacağı üzerinde hiç durulmuyor. Dünyanın her tarafında duruşmalar tek oturumda tamamlanır. Bitiremiyorsanız, siz duruşmanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Türkiye adalet deyince nutuk çekmesini iyi biliyor ama nasıl gerçekleştiririz, bunun üzerinde hiç durmuyor.” 

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