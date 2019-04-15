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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Adalet olmadan güçlü ekonomi olmaz

15 Nisan 2019, Pazartesi
TÜGİAD ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ AVUKAT OSMAN ERTÜRK ÖZEL, “GÜVENİLİR BİR ADALET SİSTEMİ GÜÇLÜ BİR EKONOMİNİN TEMELİDİR” DEDİ.

ADALET SİSTEMİ GÜVENLİ OLMALI

Avukat Osman Ertürk Özel, MAG Business’e yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Toplumdaki adalete karşı olan güvensizliğin giderek artması ve insanların hak arayarak haklarını koruyamayacaklarını düşünmeye başlamaları maalesef ciddî bir mesele. Asıl olan adalet sistemine karşı güvenin yeniden temin edilmesi. Bu güveni temin edebilmek için de adalet sistemi içerisinde görev yapan herkesin büyük bir farkındalıkla hareket etmesi gerekiyor.”

DEMOKRAT, HÜR VE DIŞA DÖNÜK

2019 yılı beklentilerini değerlendiren Özel, “Bu sene, ekonomik bir büyümeden ziyade küçülme göstermemiz de ihtimal dahilinde. Seçim öncesinde oluşturulmuş bir seçim ekonomisi mevcut. Tüketici güven endeksi rakamlarına bakılırsa insanlar mevcut Türk ekonomisini güvenilir bulmuyor. Özellikle yabancı yatırımcıların özendirilmesi gerekiyor. Bunun ilk şartı da hukukî güvenilirliği yüksek, demokrat, özgür ve dışa dönük bir Türkiye portresi oluşturmak.”

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Adalete güven tesis edilmeli

Özel Avukatlık Danışmanlık’ın kurucusu, TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanı başarılı Avukat Osman Ertürk Özel, “Adalet sistemine olan güven yeniden temin edilmeli” dedi.

Özel Avukatlık Danışmanlık’ın kurucusu, TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Avukat Osman Ertürk Özel, MAG Business’e verdiği röportajda Türkiye’nin ekonomik ve siyasî meseleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Avukat Osman Ertük Özel, yabancı yatırımcıların özendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Bir dönem Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin tahkim takımını da çalıştırdiğini belirten Av. Osman Ertürk Özel, Uluslar arası ticarî tahkim konusunda şöyle dedi: “Öncelikle tahkimden bahsetmek gerekiyor. Tahkim, bir yargılama metodu fakat bu metot, mahkemelerden bağımsız bir şekilde, genellikle belirli tahkim merkezleri üzerinden gerçekleşiyor. Bu merkezlerdeki uzman kişilerin hakem olarak seçilmesiyle başlayan süreç, herhangi bir yabancılık unsuru bulunduran durumlarda uluslar arası tahkimin alanını işgal ediyor. Bu yargılama usûlünü tahkim şartıyla sözleşmelerine koyan taraflar, istedikleri yerde, istedikleri dilde, tercih ettikleri hakemler tarafından istedikleri hukuka göre bir neticeye varabiliyorlar. Daha önemlisi ise bu kararlar, bağlayıcı ve hemen dünyanın her yerinde uygulanabilir durumda.

Hak arama yolları açık olmalı

Toplumdaki adalete karşı olan güvensizliğin giderek artması ve insanların hak arayarak haklarını koruyamayacaklarını düşünmeye başlamaları maalesef ciddî bir mesele” diyen Av. Osman Ertürk Özel,  “Birtakım fizikî eksiklikler de adalet sisteminin işleyişini aksatıyor elbette; fakat asıl olan adalet sistemine karşı güvenin yeniden temin edilmesi. Bu güveni temin edebilmek için de adalet sistemi içerisinde görev yapan herkesin büyük bir farkındalıkla hareket etmesi gerekiyor. Daha sonrasında ise avukatlık mesleğinin itibarını arttıracak hamlelere ihtiyaç var. Avukatlık sınavı bunlardan biri. Prestijli hukuk fakülteleri ve tam donanımlı hukuk fakültesi mezunları ise diğer olmazsa olmazlar” şeklinde konuşmuş.

Demokrat ve hür Türkiye

2019 Türkiye’sinin ekonomisine ilişkin beklentiler konusunda değerlendirme yapan Av. Osman Ertürk Özel, şunları söylemiş: “Zor bir yılı geride bıraktık. Bu sene, ekonomik bir büyümeden ziyade küçülme göstermemiz de ihtimal dahilinde. Seçim öncesinde oluşturulmuş bir seçim ekonomisi mevcut. Piyasanın az da olsa hareketlendiğini söylemek mümkün. Bunun sürdürülebilirliği önemli tabii kii. Tüketici güven endeksi rakamlarına bakılırsa insanlar mevcut Türk ekonomisini güvenilir bulmuyor. Seçim neticesi ne olursa olsun uzun bir seçimsiz dönem bizi bekliyor. Bu ciddi bir avantaj. Bu süreçte kalıcı birtakım hamleler ile piyasadaki tüm oyunculara güven verilmeli. Özellikle de yabancı yatırımcıların özendirilmesi gerekiyor. Bunun ilk şartı da hukuki güvenilirliği yüksek, demokrat, özgür ve dışa dönük bir Türkiye portresi yapmak. Bu daha önce başarıldı, yine başarılabilir. Ümit etmekten geri durma lüksümüz yok. Çok çalışmalı, çok üretmeli ve iyi pazarlamalıyız.”

NURSEZA OKUR - İSTANBUL

 

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