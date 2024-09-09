SON DÖNEMDEKİ BAZI TAHLİYE KARARLARI “ADALET VARLIKLI KESİMLER TARAFINDAN SATIN ALINABİLECEK BİR DEĞER Mİ?” TARTIŞMASINI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI.

Kara para tahliyeleri

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam: “Yasa dışı bahis paralarının aklanmasıyla ilişkili davada Dilan Polat ve eşi için verilen tahliye kararı, kamuoyunun haklı olarak büyük tepkisine yol açtı. Benzer birçok davada ceza almayan kişi ve şirket sayısının giderek artması, büyük sorun haline geldi.”

Yoksulların yükü artarken

“Hem enflasyonun yükseldiği, hem de enflasyonla mücadelenin tüm yükünün geniş toplumsal kesimlere yüklendiği gerçeği bu kararlara duyulan tepkiyi büyütüyor. Adaletin iyice bozulacağı, yoksul kesimler üzerindeki yükün ağırlaşarak devam edeceği algısı da giderek büyüyor.”

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Adalet satın alınabilecek bir şey mi?

Ekonomist Erdal Sağlam, Dilan Polat ve eşiyle ilgili mahkemeden tahliye kararı çıkmasını değerlendirerek “adaletin varlıklı kesimler tarafından satın alınabileceği” algısını oluşturduğunu söyledi.

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, “Ratingler yükseliyor ama programa güven hala oluşmadı” başlıklı yazı yazdı. Sağlam, “Son dönemde, kamuoyunda adalet duygusunu iyice zedeleyen, yargı kararlarının ardı ardına gelmesi de ekonominin önündeki büyük bir engel oluşturmaya başladı. Bakan Şimşek’in, İçişleri Bakanı ile birlikte geçen yıl büyük çaba sarfettiği kayıt dışı ekonomiyle mücadele sonucunda, Türkiye gri listeden çıkmıştı. Bunun ardından gelen bu yargı kararları, kayıt dışı ile mücadelede yeniden engel haline gelmiş durumda. Son olarak yasal olmayan bahis paralarının aklanmasıyla ilişkili görülen Dilan Polat ve eşiyle ilgili mahkemeden tahliye kararı çıkması, tüm kamuoyunun, haklı olarak büyük tepkisine neden oldu. Bu ve benzer kararların “adaletin varlıklı kesimler tarafından satın alınabileceği bir değer” algısı yarattığı açık. Sadece bu davada değil sayısız davada vicdanen suçlu görülmelerine rağmen ceza almayan kişi ve şirketlerin sayısının giderek artması, büyük bir sorun haline gelmiş durumda” dedi.

Ekonomik programın devamına tehdit

“Hem enflasyonun yükseldiği, hem de enflasyonla mücadele edilen dönemlerde, bu mücadelenin tüm yükünün geniş toplumsal kesimlere yüklendiği gerçeği, yargıdaki bu kararlara duyulan tepkiyi, doğal olarak büyütüyor” diyen Sağlam şunları söyledi: “Bu durumun iktidarın politikaları sonucu ortaya çıkan bir durum olduğu yönündeki kanı giderek güçleniyor ve bunun yaratacağı toplumsal huzursuzluklardan kaygı duyuluyor. Özetle; geniş toplumsal kesimlerin giderek yoksullaştığı, yıllardır devam eden süreç hala devam ediyor. Buna karşılık toplumda bu zor durumdan çıkış konusunda bir umut görülemiyor. Aksine adaletin iyice bozulacağı, yoksul kesimler üzerindeki yükün ağırlaşarak devam edeceği algısı giderek büyüyor. Bu durum uygulanan ekonomik programın devamı konusunda da artık önemli bir tehdit oluşturuyor. Dar ve sabit gelirlinin en büyük düşmanı olan enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması gerektiği açık. Aksi takdirde yaşanan sıkıntılar da boşa gitmiş, tekrar başa dönülmüş olacak.”

Haber Merkezi