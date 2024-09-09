"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Adalet satın alınabilecek bir şey mi?

09 Eylül 2024, Pazartesi 00:22
SON DÖNEMDEKİ BAZI TAHLİYE KARARLARI “ADALET VARLIKLI KESİMLER TARAFINDAN SATIN ALINABİLECEK BİR DEĞER Mİ?” TARTIŞMASINI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI.

Kara para tahliyeleri

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam: “Yasa dışı bahis paralarının aklanmasıyla ilişkili davada Dilan Polat ve eşi için verilen tahliye kararı, kamuoyunun haklı olarak büyük tepkisine yol açtı. Benzer birçok davada ceza almayan kişi ve şirket sayısının giderek artması, büyük sorun haline geldi.”

Yoksulların yükü artarken

“Hem enflasyonun yükseldiği, hem de enflasyonla mücadelenin tüm yükünün geniş toplumsal kesimlere yüklendiği gerçeği bu kararlara duyulan tepkiyi büyütüyor. Adaletin iyice bozulacağı, yoksul kesimler üzerindeki yükün ağırlaşarak devam edeceği algısı da giderek büyüyor.”

***

Adalet satın alınabilecek bir şey mi?

Ekonomist Erdal Sağlam, Dilan Polat ve eşiyle ilgili mahkemeden tahliye kararı çıkmasını değerlendirerek “adaletin varlıklı kesimler tarafından satın alınabileceği” algısını oluşturduğunu söyledi.

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, “Ratingler yükseliyor ama programa güven hala oluşmadı” başlıklı yazı yazdı. Sağlam, “Son dönemde, kamuoyunda adalet duygusunu iyice zedeleyen, yargı kararlarının ardı ardına gelmesi de ekonominin önündeki büyük bir engel oluşturmaya başladı. Bakan Şimşek’in, İçişleri Bakanı ile birlikte geçen yıl büyük çaba sarfettiği kayıt dışı ekonomiyle mücadele sonucunda, Türkiye gri listeden çıkmıştı. Bunun ardından gelen bu yargı kararları, kayıt dışı ile mücadelede yeniden engel haline gelmiş durumda. Son olarak yasal olmayan bahis paralarının aklanmasıyla ilişkili görülen Dilan Polat ve eşiyle ilgili mahkemeden tahliye kararı çıkması, tüm kamuoyunun, haklı olarak büyük tepkisine neden oldu. Bu ve benzer kararların “adaletin varlıklı kesimler tarafından satın alınabileceği bir değer” algısı yarattığı açık. Sadece bu davada değil sayısız davada vicdanen suçlu görülmelerine rağmen ceza almayan kişi ve şirketlerin sayısının giderek artması, büyük bir sorun haline gelmiş durumda” dedi.

Ekonomik programın devamına tehdit

“Hem enflasyonun yükseldiği, hem de enflasyonla mücadele edilen dönemlerde, bu mücadelenin tüm yükünün geniş toplumsal kesimlere yüklendiği gerçeği, yargıdaki bu kararlara duyulan tepkiyi, doğal olarak büyütüyor” diyen Sağlam şunları söyledi: “Bu durumun iktidarın politikaları sonucu ortaya çıkan bir durum olduğu yönündeki kanı giderek güçleniyor ve bunun yaratacağı toplumsal huzursuzluklardan kaygı duyuluyor. Özetle; geniş toplumsal kesimlerin giderek yoksullaştığı, yıllardır devam eden süreç hala devam ediyor. Buna karşılık toplumda bu zor durumdan çıkış konusunda bir umut görülemiyor. Aksine adaletin iyice bozulacağı, yoksul kesimler üzerindeki yükün ağırlaşarak devam edeceği algısı giderek büyüyor. Bu durum uygulanan ekonomik programın devamı konusunda da artık önemli bir tehdit oluşturuyor. Dar ve sabit gelirlinin en büyük düşmanı olan enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması gerektiği açık. Aksi takdirde yaşanan sıkıntılar da boşa gitmiş, tekrar başa dönülmüş olacak.”

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin’den elinizi çekin

    Netanyahu’nun sonu Miloseviç gibi olmalı

    Esma-i Hüsna Ansiklopedisi

    Adalet satın alınabilecek bir şey mi?

    ABD güçleri 2 yıl içerisinde Irak'tan çekilecek

    Emekliden kısıp faize ödüyorlar

    4 askerimiz zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit oldu

    ''Bölge, İsrail'in ABD destekli politikalarının bedelini ödüyor''

    Cezayir'de Tebbun yüzde 94,65 ile kazandı

    BM: İsrail, Filistinlilere karşı "aç bırakma kampanyası" yürütüyor

    Ağustos ayında en çok hangi otomobil markaları tercih edildi?

    Türkiye ile İzlanda 14. kez karşı karşıya geliyor

    Gazze'deki soykırımda 40 bin 972 Filistinli katledildi

    20 milyon öğrenci için ilk ders zili yarın çalacak - İlk ara tatil de 11-15 Kasım'da

    İsrailli esir: İsrail beni ve diğer esirleri hedef alıyor

    Mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndü

    Gazze'de ateşkes anlaşması için çaba harcıyorlarmış!

    8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber!

    Okul önlerindeki zehir tacirlerine dikkat

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Netanyahu’nun sonu Miloseviç gibi olmalı
    Şükrü BULUT

    İktidarı destekleyen muhalif yazarlar...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Satılık bebek patikleri; hiç giyilmemiş!
    Risale-i Nur'dan

    40 dakikada hakikate çıkaracak bir yol
    Yeni Asya'dan Size

    Kur’an meallerimiz çeşitleniyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İdeolojik eleştiri yapan Yalçın, Meriç ve Prof. Mardin’i anlamamış bile!
    Genel

    Esma-i Hüsna Ansiklopedisi
    Genel

    Adalet satın alınabilecek bir şey mi?
    Mehmet KARA

    Emekliler için âdil ve kalıcı çözüm

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.