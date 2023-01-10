Adalet sistemi böyle çürümüşlük görmedi

CEZA HUKUKÇUSU PROF. DÜLGER: MAHKEME VE SAVCILARIN KEYFÎ VE HUKUKA AYKIRI UYGULAMALARINDAN BIKTIK.

DÜŞÜN BU ÜLKENİN YAKASINDAN - DUVAR KADAR HAYSİYET YOK

Prof. Dr. Murat Volkan Dülger, “Bu ülke adalet sisteminde böyle bir çürümüşlük görmedi” dedi.

Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Murat Volkan Dülger, ülkede yaşanan çürümüşlüğe dikkat çekti. Dülger, “Çok sevdiğim hukuk, özellikle de ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanında hiçbir şey söyleyesim yok. Bu ülke adalet sisteminde böyle bir çürümüşlük görmedi. Ceza muhakemesi derslerinde yalan söylediğim için öğrencilerden utanıyorum. Avukatlık yapmasam CMK kuralları ile kendimi avutacağım. Ancak mahkemelerin “bizim uygulamamız böyle” söyleminden usandım, tiksindim. Yahu sen kimsin de kendini Anayasa ve kanunlardan üstün görüyorsun? Sen kimsen de AİHS ve AİHM’den kendini üstün görüyorsun? Duvara konuşsam, sesimin buharının çıkardığı nemden çürür. İnsanlarda da duvar kadar haysiyet yok. Yaptığım işten utanır hale geldim” dedi.

Düşün bu ülkenin yakasından

“Mantık ve hukuk cahili insanlarla uğraşmaktan yıldım” diyen Dülger, şunları söyledi: “22 yıllık mesleki tecrübesi olan bir ceza hukuku profesörü olarak bunları söylüyorsam sevgili genç meslektaşlarımı hayal bile edemiyorum. Yeter, mahkemelerin ve savcıların keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarından bıktık. CMK’yı uygulayın, başka gölge etmeyin istemez! Gençlerin güzel bir ülkede yaşama hayaletini, güzel üç kuruşluk kişisel çıkarlarınız için ellerinden almayın. Defolun! Sizin yerinize bu işi yapacak bir çok idealist genç var. Düşün bu ülkenin yakasından. Artık yeter!”

İstanbul - Nihat Orhan