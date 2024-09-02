Adalet ve barış hakim olsun

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, dünyanın pek çok yerinde darbeler, terör ve savaşlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “Özellikle dünyanın yetim çocuğu olarak yalnız ve çaresiz bırakılan Gazze ve Filistin başta olmak üzere mazlumların uğradığı zulmün son bulması, dünyada bütün insanlığın özgürleştiği, adalet ve barışın hakim olduğu yeni bir dünya inşa etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Arslan, “Yaşanan acı savaş tecrübelerine rağmen bugün hala çeşitli bölgelerde kanlı çatışmalar devam etmekte, sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini ağır bir şekilde ödemektedirler. Bütün bu yaşananlar, barışın sadece gün ilanı ile mümkün olmadığını gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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