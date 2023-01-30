Adalet ve eşitlik istiyorlar

Kuşak araştırmacısı Evrim Kuran, ilk kez oy kullanacak gençlerin tercihlerini anlattı.

Kuran, “Gençler adalet ve eşitlik istiyor. Onları anlamak; salt seçmen şeklinde görmekten değil sorunlarının çözümüne adres olmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı. Kuran, gençlerin profilini “Artık sınıf siyaseti, ideolojiler, partiler, teşkilatlar, tek başına liderler değil; eşitlik, hakkaniyet ve özgür bir yaşama dair politikalar üzerinden karar verecek bir yeni seçmen profili var” şeklinde tanımlıyor. Partilerin hangi adımları atması gerektiği konusunda ise Kuran, “Tüm siyasi partilerin, her ne söylüyorsa söylesinler, samimi olmaları gerektiğini ve en çok karşılığı buradan alacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’in haberine göre Kuran, “‘Adalet’ kavramı, Z kuşağı gençler ile yaptığımız çalışmalarda epeydir karşımıza çıkan bir temel değer” ifadeleriyle adalet kavramının önemine işaret etti.

Haber Merkezi