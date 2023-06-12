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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam

12 Haziran 2023, Pazartesi 03:31
6 Şubat’taki Kahramanmaraş-Pazarcık depreminde oğlu Ahmet Can, gelini Nesibe ve torunu Asude Zabun’u kaybeden Nurgül Göksu önce cenazelerini sonraysa yıkım nedenlerini aradı. Göksu şimdi de adalet için mücadele ediyor.

Dört aydır iddianamenin hazırlanmasını bekleyen Göksu, “Adalet yerini bulunana kadar mücadele edeceğim” diyor.  Diken’e konuşan Göksu sesini duyurabilmek için bir yandan hukuku öğrenmeye çalışıyor, diğer yandan sosyal medyayı: “Haksızlığa hiçbir zaman gelemem. Yavrularımın ölümüne sebep olanları da buluncaya kadar, Allah’tan başka kimse beni durduramaz, vazgeçiremez. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen okuyup avukat olan, beni hep gururlandıran evladım için şimdi de ben okuyorum. Sosyal medyayı öğrendim. Kolonu, kirişi, olası kastı, taksiri öğrendim. Bana ‘psikolojik yardım al’ ditorlar. Hayır, bu acı beni dimdik ayakta tutsun istiyorum. Gece sabaha kadar acılarımı yaşıyor, gözyaşı döküyorum. Dua ediyorum, oğlumla konuşuyorum. Sabah yine ayağa kalkıp, mücadeleye devam ediyorum. 30 yıl onu yetiştirmek için mücadele verdim. Bir 30 yıl da ölümüne sebep olanları bulmak için mücadele veririm.”

Haber Merkezi

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  • S.topuz

    12.6.2023 04:46:58

    Tünelin ucunda NÛR ve IŞIK belirmişti, fakat Tren arızalandı, Sabırlar inşaallah.Amiiin. Küfür devam eder, ZULÜM DEVAM ETMEZ, edemez, etmemeli de! Ha gayret. Fiilî ve KAVLÎ DUAYA DEVAM Inşaallah! Allah c.c NUR'unu tamamlayacaktır, onlar istemese de." Dua ile şifanın kapısını aralayacağız, inşaallah! 🌹 اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ ...Tesbihatdan! Duaya ve Sabra devam! "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! Küfür devam eder, ZULÜM DEVAM ETMEZ, EDEMEEEZ, ETMEMELİ DE! ZALİMLER ićin yaşasın CEHENNEM! 😔😭❤🤲❤☝️

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