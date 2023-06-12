Adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam

6 Şubat’taki Kahramanmaraş-Pazarcık depreminde oğlu Ahmet Can, gelini Nesibe ve torunu Asude Zabun’u kaybeden Nurgül Göksu önce cenazelerini sonraysa yıkım nedenlerini aradı. Göksu şimdi de adalet için mücadele ediyor.

Dört aydır iddianamenin hazırlanmasını bekleyen Göksu, “Adalet yerini bulunana kadar mücadele edeceğim” diyor. Diken’e konuşan Göksu sesini duyurabilmek için bir yandan hukuku öğrenmeye çalışıyor, diğer yandan sosyal medyayı: “Haksızlığa hiçbir zaman gelemem. Yavrularımın ölümüne sebep olanları da buluncaya kadar, Allah’tan başka kimse beni durduramaz, vazgeçiremez. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen okuyup avukat olan, beni hep gururlandıran evladım için şimdi de ben okuyorum. Sosyal medyayı öğrendim. Kolonu, kirişi, olası kastı, taksiri öğrendim. Bana ‘psikolojik yardım al’ ditorlar. Hayır, bu acı beni dimdik ayakta tutsun istiyorum. Gece sabaha kadar acılarımı yaşıyor, gözyaşı döküyorum. Dua ediyorum, oğlumla konuşuyorum. Sabah yine ayağa kalkıp, mücadeleye devam ediyorum. 30 yıl onu yetiştirmek için mücadele verdim. Bir 30 yıl da ölümüne sebep olanları bulmak için mücadele veririm.”

Haber Merkezi