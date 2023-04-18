Adalet yoksa... Hak ve hürriyetler yoksa yaptığınız yollar beş para etmez

BİR ÜLKEDE ADALET VE HÜRRİYET YOKSA “BİZ YOL, KÖPRÜ, HASTANE, İHA, SİHA, TOGG YAPTIK” SÖZÜNÜN DE BİR ANLAMI YOKTUR.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Asıl mesele adalettir

Eski Bakan Hüseyin Çelik: “ ‘Düşünce özgürlüğü yok’ diyorsun; ‘Şehir hastanelerini görmüyor musun?’ diyor. ‘Sansür var’ diyorsun; ‘Duble yolları görmüyor musun’ diyor. Bu kaçamaktır, matematik sorusuna coğrafya ile cevap vermektir. Asıl mesele adalettir. Adaletin gücü yoksa gücün adaleti vardır, o da zalimdir.”

SAVAŞA DEĞİL, SEÇİME GİDİYORUZ

“Birisine PKK’lı, birisine FETÖ’cü, diğerine vatan haini diyoruz. Seçimde herkes kendi tezini ortaya koyar, vatandaş ariftir; size oy verir, iktidar olursunuz; vermez, muhalefet olursunuz. İttifakları eleştirebilirsiniz, ama şer ittifakı, zillet ittifakı, dış güçlerin emrinde, vatan haini şeklinde nitelendirmek doğru değil.”

ÜLKE BU HALE GELDİ

“Ekonominin iyi olmadığını sağır sultan da biliyor, demokrasi hanemiz iyi değil, hukuk devleti açısından birçok sıkıntımız var. İnsanlar ‘isterse beni içeri atsınlar’ diye söze başlıyorlar. Basının durumu ortada. Dolayısıyla iktidarın meramını bu dönemde topluma anlatması daha zor gibi görünüyor.”

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Adalet yoksa...

Eski Bakan Hüseyin Çelik, “Adalet yoksa düşünceyi ifade etme özgürlüğü yoksa bireysel saygı yoksa ötekine saygı yoksa sizin yaptığınız yollar ve köprüler kusura bakmayın beş para etmez” dedi.

AKP kurucularından ve Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, Elips TV’de ‘Portreler’ programında Ömer Şahin’in sorularını cevaplandırdı.

Çelik, “İster bugünkü hükümetimiz, ister Çin ve isterse Rus hükümeti olsun, eğer bugünkü bireysel hak ve özgürlükleri kamil anlamda yaşatmıyorsa, olması gerektiği gibi yaşatmıyorsa, eğer bir ülkede bireysel hak ve özgürlükler yoksa hukuk devleti, demokrasi, adalet yoksa düşünceyi ifade etme özgürlüğü yoksa bireysel saygı yoksa ötekine saygı yoksa sizin yaptığınız yollar ve köprüler kusura bakmayın beş para etmez” dedi.

Basın özgürlüğü olmazsa olmaz

Bir ülkede basın özgürlüğünün olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Hüseyin Çelik, “Bana en büyük haksızlığı basın yapmıştır ama kusura bakmayın bir memlekette basın sadece iktidarın yalakası haline gelirse, iktidara sözlü rüşvet verirse, muktedir olan iktidar mensupları da onları ihsanlara boğarsa, al gülüm ver gülüm yaşanırsa, burada basın özgürlüğü olmaz. Bugünkü basına baktığımızda gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan, gazeteci demeye bin şahit olan adamlar en iyi köşelerde ve en iyi şekilde yaşıyorsa bunun neyle izah edebiliriz. Bunun Türkçesi budur” şeklinde konuştu.

Gücün adaleti her zaman zalimdir

Eğer birisine ‘Türkiye hukuk devletinden çıktı’ denildiğinde “biz İHA, SİHA ve TOGG yaptık” diye cevap veriyorsa bunun kaçamak bir cevap olduğunu ifade eden Hüseyin Çelik şunları söyledi: “Bu matematik sorusuna coğrafya ile cevap vermektir. ‘Düşünce özgürlüğü yok’ diyorsun; ‘şehir hastanelerini görmüyor musun?’ diyor. ‘Sansür var’ diyorsun; ‘duble yolları görmüyor musun’ diyor. Bu kaçamaktır. Asıl mesele adalettir, bir memlekette eğer adalet yoksa, adaletsizlik hayata hakim olmuşsa, orada ne yaparsanız yapın bir anlamı yoktur. Eğer adaletin gücü yoksa ki bu ülkede adaletin gücü yoktur. Gücün adaleti vardır demektir. Gücün adaleti de her zaman zalimdir. Adalet bozulduysa tuz kokmuştur demektir.”

Seçime gidiyoruz savaşa değil

Meclisten çıkan kanunlar çerçevesinde kurulan ittifaklara yatıştırmalar yapılmasını eleştiren Çelik, “Biz onları beğenmeyiz, biz onları eleştiririz biz onların hatalarını ortaya koyabiliriz ama birisine PKK’lı, birisine FETÖ’cü, diğerine vatan haini diyoruz. Biz seçime gidiyoruz kardeşim savaşa gitmiyoruz. Herkes kendi tezini ortaya koyar, vatandaş ariftir, size oy verir gelir iktidar olursunuz, vermez muhalefet olursunuz. Bu meseleyi bu kadar dramatik hale getirmenin anlamı yok. İttifaları şer ittifakı, zillet İttifakı, yok bunlar dış güçlerin emrinde, yok bunlar vatan haini şeklinde nitelendirmek doğru değil. Eğer muhalefet de iktidara bu yakıştırmalarda bulunuyorsa o da doğru değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi çok kötü

“AK Parti’nin bundan önceki seçimlerde en büyük kozu ekonominin iyi olmasıydı” diyen Çelik, şunları söyledi: “Bu dönem ekonominin iyi olmadığını sağır sultan da biliyor. Ekonomi çok kötü, soğan 30 lira olmuş. Gündüz ortasında gözünü kapatan sadece kendine gece yapmış olur. AK Parti’nin sosyal devlet uygulamalarını kimse yabana atmasın. Eğer bugün sosyal patlamalar olmuyorsa o sosyal devlet uygulamaları sayesindedir ama bu yetmiyor artık. Ekonomi kötü, demokrasi hanemiz iyi değil, hukuk devleti açısından birçok sıkıntımız var. İnsanlar ‘isterse beni içeri atsınlar’ diye söze başlıyorlar. Basının durumu ortada. Dolayısıyla AK Parti’nin meramını bu dönemde topluma anlatması biraz daha zor gibi görünüyor.”