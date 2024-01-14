Adalet yoksa hukuk gösteriye dönüşür

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gökhan Bulut, Ankara Barosu’nun düzenlediği Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda konuştu.

Bulut, “Burada rejim konuşuyoruz, bir seçim sonucundan değil bir rejim sorunundan bahsediyoruz. Bu koşullarda soru, yurttaşların egemenliği, yani halk egemenliği, hukukun tesisi ve gazeteciliğin özgürleşmesi nasıl mümkün olabilir?Gazeteciliğin olmadığı yerde haber, devletin olmadığı yerde yurttaşlık, adaletin olmadığı yerde de hukuk bir gösteriye dönüşür” dedi. Avukat Meliha Selvi ise, “Gazetecilerin yaptığı görev Türkiye Cumhuriyeti devletini demokratik olarak tutmak için, iskelede gemiyi bağlayan iskele babası olur, gazeteciler iskele babası gibi o ipi ha bire çekiştirip duruyorlar, demokratik sistemin işleyebilmesi için. Onun için bu kadar baskı altındalar ve şu anki ücret seviyeleri asgari ücret seviyesine oturmuş durumda. Kanuni hakları maalesef yargı eliyle yok edilmiş durumda” diye konuştu.

Ankara - Anka