Adalet yoksa mağduriyet vardır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’in Menemen ilçesinde, Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015’te çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ismi verilen parkın açılışını gerçekleştirdi.

Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada, İzmir’de halkın sorunlarını dinlediğini belirtti. İYİ Parti olarak siyasete yeni bir bakış açısı getirdiklerini kaydeden Akşener, şunları söyledi: “Demokrasi tam kamil uygulanmadığı zaman, hukukun üstünlüğü oluşmadığı zaman, adalet tesis edilmediği zaman insanlar mağdurdur.” Hükümetin ekonomi yönetimine eleştirilerde bulunan Akşener, halkın sorunlarını TBMM’ye taşıyacaklarını ifade etti. İzmir - aa

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