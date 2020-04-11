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11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Adalete güvensizlik daha da derinleşecek

11 Nisan 2020, Cumartesi 01:28
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Meclis’te görüşülen infaz paketinin; yargı camiasında ve bireylerde hÂkim olan adalete güvensizliği daha da derinleştireceğini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mecliste görüşülen Af Yasası olarak da bilinen ceza infaz düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Uysal, infaz paketi hakkında şunları kaydetti: “Malumunuz, ceza infaz düzenlemesi konusunu seçim döneminde “af vaadi” ile başladık, “infaz kanununda değişiklik” ile devam ettik, şimdi ise Koronavirüs sebebiyle cezaevlerini boşaltmaya indirgedik. Dahası bugün genel kurulda iktidar ve muhalefetin, yanlışta yarıştığı, işine geldiği yerden çektiği, siyasi iltisaklarına, mahalle yakınlığına, arka bahçe önceliklerine göre sahiplendiği ya da tenkit ettiği çelişkili bir teklifi görüşüyoruz. İktidar birilerini memnun etmek için “af” ile ilgili atıfta bulunuyor ya da ima ediyor, bir diğer kesimi memnun etmek adına “ceza infaz düzenlemesi” diyor, şimdi de Koronavirüs salgınının arkasında teklifini dayatıyor. İktidar, şehircilik anlayışında olduğu gibi alt yapıyı çözmeden üst yapıyı inşa etmeye çalışıyor. Hülâsa meselenin özünü, adaleti sağlamayı bir kenara bırakıyor, memleketin önceliklerini yerine kişisel siyasî önceliklerle bir teklifi yine dayatıyor. Krizi fırsata çevirmek konusunda oldukça mahir olan AKP iktidarı, bu salgın krizini de fırsata çevirmeye çalışıyor.”

Adaletsizlik gündemlerinde yok

Hükümetin adaletsizlik ile ilgili herhangi bir çalışması olmadığını söyleyen Uysal, “Seçim dönemlerinde yapılan vaadin oluşturduğu kamuoyu baskısı, kamuoyunda zaten var olan cezasızlık algısı ve muhtemel sorunlara karşı koronavirüs salgını için bir önlem gibi sundukları bu ceza infaz düzenlemesi zaten bir yıla yakındır gündemlerinde. Bir tek gündemlerinde olmayan ise Türkiye’de var olan adaletsizlik! Ülkenin soruşturma/kovuşturma süreçlerinden temyiz ve infaz süreçlerine topyekûn büyük bir yargı sistemi ve adalet sorunsalı var. Bu haliyle yasalaştığı takdirde sistematik hata veren yargı sisteminin, “adaletsizlik” üreten halini daha da katmerlendirecektir. Sağlam bir temel perspektif olmadan, Cumhur İttifakı’nın kendi içinde ve dışında “dost gönülleme” saikiyle gündeme getirdiği infaz paketi; umulanın, öngörülenin aksine toplumun genelinde, yargı camiasında ve bireylerde hakim olan adalete güvensizliği, cezasızlık algısını daha da derinleştirecektir” şeklinde konuştu.

Herkes hukukundan emin olmalı

“Cezaların infazı ile alakalı temel sorun adil yargılama ihlâlleridir” diyen Uysal şöyle devam etti: “Ceza infaz hukukunun temel prensipleri vardır. Öncelikle infaz sisteminin caydırıcı ve rehabilite edici olması gerekmektedir. Sonrasında ise ceza insan onuruna uygun şekilde infaz edilmelidir. Ama bakın buraya gelinceye kadar yargının siyasallaşması, siyasilerin cüppe giymesi, yargıçların cüppelerinde düğme araması, yani talimatla yargılamaların yapılması ve benzer suçların siyasi saiklerle farklı şekilde infaz edilmesi, suçluların neredeyse bağlantılarına bakılması temel sorundur(…)Bir kanun yapılacaksa; temeli “adaleti tesis etmek”, hedefi ise cezaevlerini boşaltmak değil HSK’nın yapısından, hakim teminatından başlayarak entegre bir bakış açısıyla yapılacak, ‘Herkesin Hukukundan Emin Olduğu Bir Adalet Düzeni’ ni tesis edecek düzenlemeler olmalıdır.”

Haber: Recep Gören - Ankara

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