Adalete olan güven yerlerde sürünüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Dünya adalet üzerine inşa edildi. Aramızda hukuk fakültesi öğrencilerimiz var, özellikle onlara seslenmek istiyorum: Adaletten şaşmayacaksınız. Adalet, egemen güçlerin önünden eğilmemek demektir. Adalet, hiçbir egemen güçten talimat almamak demektir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz.Yargıtay Başkanı’na, Anayasa Başkanı’na sorun, adalete duyulan güven yerlerde sürünüyor. Adalet Bakanı, ‘2019 yargıya güven yılı olacak’ dedi. Demek ki, önceki yıllar yargıya güven duyulmuyordu. 2019 yargıya güven duyulan bir yıl oldu mu? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en ağır yargı krizini yaşamaktadır. Yargının siyasallaştığını defalarca söyledik. Tarihten gelen adalet duygusu giderek zemin kaybetti. Osman Kavala için mahkeme beraat kararı veriyor. Cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor, “Onu beraat ettirmeye kalkıştılar” diyor. Yargıya göz dağı veriyor. Kimsin sen? Kimsin? Kavala, cezaevi aracının içinden tekrar cezaevine götürüldü. Bu mudur adalet? Bu insanî, ahlâkî, vicdanî bir meseledir. Bunu sadece siyasetin terazisine koyarsınız yanlış yaparsınız.” Ankara - Recep Gören

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