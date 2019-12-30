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Adaleti sosyal medyada arıyoruz

30 Aralık 2019, Pazartesi 00:42
Yargıya güvenin azaldığı Türkiye’de adalet arayanlar sosyal medyaya yöneliyor. Kamuoyuna yansımayan olaylar sosyal medya aracılığıyla duyuruluyor.

Türkiye’de son yıllarda sosyal medya, kamuoyuna yansımayan olayların duyurulmasına aracılık ediyor. Bunun en önemli gerekçelerinden biri, yine son yıllarda vatandaşların yargıya olan güvenlerinin azalması. Gallup araştırma şirketinin 2013’te yaptığı ankete göre şehirlerde yaşayan insanların yargıya güven oranı yüzde 66 idi. Geçen Temmuz ayında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu oranın yüzde 38 olduğunu belirtti. Zanlıların gözaltına alınıp hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakılması ya da dosyaların aylarca işleme alınmaması, sosyal medyada tepkiye neden olup yetkililer üzerinde baskı oluşturunca, düzinelerce davada serbest bırakılanlar tutuklandı, aylarca hazırlanmayan dosyalar çok kısa sürede tamamlandı. DW Türkçe, 2019 yılında, sosyal medya aracılığıyla duyurulan ve buna bağlı olarak seyri değişen vakaların bazılarını derledi:

 

#RabiaNazicinAdalet

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önünde, yaralı bir halde bulundu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Rabia Naz’ın ölümü “yüksekten düşme sonucu” gerçekleşti. Ancak babası Şaban Vatan kızına bir araba çarptığı ve çarpan kişinin korunmaya çalışıldığını iddia ediyor. Baba Vatan 2018 yılının Nisan ayından itibaren sosyal medyada olayın detaylarını insanlarla paylaşmaya başladı, fakat çok büyük kitlelere ulaşmadı. 24 Şubat 2019’da Twitterı aktif olarak kullanan Metin Cihan’ın konuyla ilgili araştırmalar yapıp, paylaşımlar yapması üzerine milletvekilleri dahil yetkililer olaya müdahil oldu. Dosyadaki birçok şüpheli durumdan dolayı bu yıl Meclis’te bütün partilerden vekillerin olduğu Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyonun açıkladığı bulgular da baba Şaban Vatan’ı destekler nitelikte. Yargı süreci devam ediyor.

#Kazdağınadokunma

Mart 2019’da Kanadalı Alamos Gold firmasına Kaz Dağları‘nda altın arama ruhsatı verildi. Sosyal medya üzerinden bölgede arama faaliyetlerinin başladığına dair paylaşımlar yapıldı. Fakat konu ile ilgili henüz bir görsel yoktu. Temmuz ayında ise Kaz Dağları‘ndaki ağaç katliâmının ilk duyurulduğu boyuttan çok daha büyük olduğu paylaşılan drone videoları ile anlaşıldı. On binlerce yurttaşın sosyal medyada yaptığı çağrılarla Su ve Vicdan Nöbeti adı altında Kaz Dağları’nda nöbete başladılar. Bu nöbetin sonucunda, Ekim ayında ruhsatı biten Kanada firmasının ruhsatı yenilenmedi. Şimdilik maden çalışması durmuş durumda.

#Dipsiz Göl

Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl define aramak için kurutuldu ve dibi kazındı. Üstelik bu kaçak bir kazı da değildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yasal izni ve İçişleri ile Maliye Bakanlıklarının temsilcilerinin yanı sıra Müze Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin gözetiminde yapılan bir “define” kazısıydı. Gölün define avı için kurutulduğunun sosyal medyaya yansıması üzerine birçok insan görüntüleri paylaştı ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Baskılar sonucu Gümüşhane Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı çifte soruşturma başlattı. Define kazısı için olumlu görüş bildiren yetkililer açığa alındı. Bu ve benzeri onlarca vakada sosyal medya, olayların seyrini değitirdi. Avukat Gökalp, mevcut şartlarda, sosyal medyayı kullanmayan, vak’aları kamuya mal olmayan binlerce kişinin olduğuna işaret ediyor.

 

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