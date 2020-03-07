Adaletin tecellisi şeffaflıkla mümkün

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) tarafından Antalya’da düzenlenen “Fikri ve Sınai Mülkiyet Suçları Çalıştayı”nda konuştu.

Cirit konuşmasında, yargının yapısı ve işleyişinin, ülke ekonomisinin etkinliğini doğrudan etkilediğini ifade etti. İyi işleyen etkin bir adalet sisteminin ekonomide öngörülebilirliğin artması ve yatırım ortamının daha uygun hale getirilmesi açısından son derece önemli olduğunu anlatan Cirit, “Adalet sistemi, ülke ekonomisi de dâhil olmak üzere toplumun her kesimini doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle, yargı sistemine ilişkin sorunlar, toplumun her kesiminin meşru ilgi alanı içindedir. Tüm adalet aktörlerinin ve karar vericilerin bu gerçeğin farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Âdlî kalitenin yükseltilmesi için etik, şeffaflık ve topluma karşı hesap verebilirlik kavramları üzerinde daha çok çalışmamız gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulundu. Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanamayacağını vurgulayan Cirit, insan haklarının korunmasının yüksek mesleki ve kişisel yeteneklere sahip yargı mensuplarının varlığına bağlı olduğunu kaydetti.