Adaletsiz infaz AYM’den döner

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, TBMM’den geçerek yasalaşan infaz kanununun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebileceğini belirtti.

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, TBMM’den geçerek yasalaşan ve Resmî Gazete’de de yayımlanan infaz kanununun Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilebileceğini söyledi. Türk’e göre kapsam dışı bırakılan bazı suçlar toplumsal barış için isabetli olmadı. Karar gazetesinden Elif Çakır, bugünkü köşe yazısında Prof. Hikmet Sami Türk ile yaptığı görüşmeyi yazdı. Türk’ün kararın AYM’den dönebileceğine dair açıklaması şöyle: “Bu haliyle AYM’ye götürülecektir. Sadece siyasi partiler değil, özellikle infaz yasasından yararlanamayanlar Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu mahkemelere taşıyacaklardır. Nitekim geçmişte de 4616 sayılı kanunun bazı istisna hükümleri Anayasa aykırı olduğu iddiası ile o dönem görülmekte olan dâvâlarda öne sürülmüştü ve bu şekilde itiraz yoluyla da Anayasa Mahkemesine gelmişti. AYM’de eşitlik ilkesine aykırılık gerekçesiyle bazı hükümleri iptal etti ve bunun üzerine o noktaları dikkate alan (2002) 4758 sayılı kanun çıkartıldı. Aslında burada söylediğim rakamlar gerek 4616 sayılı gerek 4758 sayılı kanunun uygulama sonuçlarıdır. Şimdi de eşitlik ilkesine aykırılık söz konusu olabilir.”

Devlet ayrımcılık yapmamalıydı

Türk, infaz düzenlemesinin nasıl olması gerektiğine dair soruya da şöyle cevap verdi: “Devlete karşı işlenen suçlarda bir ayıklama yapılarak en ağır olanlar kapsam dışında bırakılmalıydı. Maalesef bu yapılmadı. Oysa infaz yasasından daha çok bu maddelerden içeride olanlar yararlanmalıydı. Toplumsal barışın sağlanması için bu oldukça önemliydi. Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitabı’ndaki 4., 5., 6. ve 7. bölümlerin kapsam dışı bırakılması toplumsal barış için isabetli olmamıştır. Bunların çok ağır nitelikte olanları madde madde tek tek gösterilmesi gerekirdi. Adına af kanunu ya da şartlı salıverme ne derseniz deyin temel amaç şudur: Devletin suçlulara yeni bir fırsat vermesi, onların toplumun üretken ve onurlu bireyleri olarak hizmet edebilmelerine olanak tanımak. Devlet bu fırsatı verirken ayrımcılık yapmamalıydı.”