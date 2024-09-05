Adaletsiz paylaşım ülkeye huzur getirmez

Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, hükümetin bir tek memurdan, işçiden, dar ve sabit gelirlilerden vergi alabildiğini ve gücünün yalnızca emekçilere yettiğini söyledi.

Ortalama bir memurun tüm gelir istihkaklarının yarıya yakınının muhtelif isimler altındaki vergi ve kesintilerle maaşının daha ele geçmeden devlet tarafından kesildiğini söyleyen Gürkan Avcı, hükümetin OVP, vergi reformu gibi süslü süslü laflarla esip gümbürdemesinin yağmayan yağmur bulutu gibi geçip gittiğini, bir tomar laflarla sürekli olarak zengin kesimlere ‘aflar’ çıkarttığını üstüne üstlük sıradan vatandaşa üç kuruş kredi verilmediği ortamda yandaş şirketlere kredi musluklarının sonuna kadar açıldığı mevcut ortamda vergi rejiminde haktan, hukuktan, vicdan ve ‘Adaletten’ söz edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Avcı, ülkemizde külfetin memur ve dar gelirli vatandaşlarca, nimetin ise bir grup rantçı, mutlu ve harami azınlıkça paylaşıldığını, bu adaletsiz ve haksız paylaşımın ülkeye barış ve huzur getirmesinin mümkün olamayacağına dikkat çekti. Ankara - Mehmet Kara

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