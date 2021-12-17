Adaletsizlik ve yoksulluk toplumu kenetliyor

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Artı Gerçek’e konuştu.

Ağırdır, “Türkiye çok uzun süredir bir kültürel kimliklere sıkışma ve kimlikler üzerinden bir kutuplaşma yaşıyordu. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle şimdi kültürel kimliklere olan kutuplaşmada erimeler var, zayıflamalar var. Onun yerine sınıfsal olan, özellikle kalıcılaşan adaletsizlik ve yoksulluk üzerinden bir başka hemhal olma hali var toplumda. Eriyor derken tabi açıklık getireyim, bitiyor anlamında değil. Hala elbette var. Böyle bir duygusal kırılma birdenbire çözülüyor değil elbette, ama eriyor. Birkaç katmanı var. AK Parti yandaşlığı-karşıtlığı gibi bir eksene oturmuş olan bir siyasal kutuplaşma vardı ve bir de hükümetin son 3 yıldaki hatalar, ekonomik kriz, her şeyi merkezileştiren ama aynı zamanda keyfileştiren, hiçbir denge-denetleme mekanizmasının, şeffaflığın kalmadığı, siyasi alanın olabildiğince daraltıldığı bir süreç” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi