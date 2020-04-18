Adaletsizlikten nefes alamaz hâle geldik

İnfaz yasasıyla çocuklarının ölümüne sebep olanların tahliye edilecek olmasına tepki gösteren aileler, “Adaletsizlikten artık nefes alamaz hÂle geldik” diyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, Aralık 2019’da vefat ettiğinde henüz 19 yaşındaydı. Anne Leyla Akkaya, bu sözlerle kızının katilinin yeni infaz yasası nedeniyle serbest kalacak olmasına isyan ediyor: “Üniversiteye başladı, daha ilk adımında hayatını elinden aldılar. Nasıl benim kızımın hayallerini elinden alan birisini içeriden çıkarabiliyorsunuz? Ben affetmeden siz nasıl affedebilirsiniz?” İrem Su Akkaya, geçen sene sabaha kadar arkadaşıyla kütüphanede ders çalıştıktan sonra kahvaltı yapmak için şehir merkezine gitmek üzere yola çıktığında, 1,92 promil alkollü uzman çavuş Emre Esmer’in aracına çarpması sonucu vefat etti. Kırmızı ışıkta geçen Esmer, sekizde sekiz suçlu bulundu. 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası iyi hal indirimiyle 7 yıl 6 aya düşürüldü. İrem Su Akkaya’nın katili de, COVID-19 salgını sebebiyle Meclis’te görüşülen infaz yasasının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından tahliye olacak. Baba Halil Akkaya, “Türkiye’de adalet sistemi yok. Bir insanın hayatının bedeli 9 yıl 9 ay olmamalı ki bu cezayı bir de düşürdüler. İnfaz yasasını kabul etmiyoruz. Kızımı kendi ellerimle toprağa verdim. O gün bir kez öldüm, şimdi katilleri salıvererek bizi bir daha öldürdünüz” diyor.

Hangi suçlardan hükümlü oldukları açıklanmalı

Salgın sebebiyle yasalaşan infaz paketi kapsamında tahliye edilenler arasında organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da var. Çakıcı’nın Ankara Sincan Cezaevi’nden Çarsamba gece yarısı serbest bırakılması da kamuoyunda tepki çeken tahliyelerden biri oldu. Avukat Eren Can, teklifin toplumsal uzlaşı olmadan ve infazda eşitliği içermeden yasalaştığını dile getirerek, “Bu yasal düzenleme ile 90 bin kişinin tahliye olacağı sıklıkla söyleniyor, bu kişilerin hangi suçlardan hükümlü olduğu ise bilinmiyor. Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna tahliye edilenlerin hangi suçlardan hükümlü olduğunu açıklaması gerekiyor” diyor. Fikirleri ya da yazdıkları nedeniyle cezaevinde olan kişilerin tahliye edilmediğini özellikle vurgulayan avukat, toplumsal davalardaki faillerin de infaz indiriminden yararlanacağını belirtiyor.

Yazı yazan içeride, cinayet işleyen dışarıda

İrem Su Akkaya gibi Burdur’da trafik kazasında can veren gençlerden biri de, Mart 2017’de vefat eden 16 yaşındaki Bora Aşçılar… İzmir’de yaşayan lise öğrencisi, gitar kursuna giderken karşıdan karşıya geçmek istediği sırada 1.03 promil alkollü sürücü Emrah Kurtoğlu’nun kullandığı aracın çarpması sonucu vefat etmişti. İnfaz yasasına oldukça tepki duyan baba Osman Aşçılar, DW Türkçe aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iki soruyla seslenmek istiyor: “Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi şunu sormak istiyorum: Kanunlaşan yeni infaz yasasında şahıslara işlenen suçların affedilmesine neden müsaade ettiniz? Hani söylediğiniz gibi şahıslara karşı işlenen suçları devlet affetmeyecekti?” Evlâdı vefat eden babaya göre, salgın gerekçesiyle yasalaşan infaz paketi, Türkiye’deki adaletsiz düzenin perçinlenmesinden ve halen bir umut adalet arayan aileleri yaralamaktan başka bir şeye yaramayacak: “Kamu vicdanını ve adalete olan inancı yok ettiniz. Adaletsizlikten artık nefes alamaz hale geldik. Fikir suçları için her türlü işlem yapılıyor, ama kamu vicdanını yaralayan olaylarda hiçbir işlem yok. Yazı yazan içeride, cinayet işleyen dışarıda…”