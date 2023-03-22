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24 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Aday göstermeyeceğiz

22 Mart 2023, Çarşamba
Emek ve Özgürlük İttifakı adına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” diyerek 14 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstermeyeceklerini açıkladı.

Türkiye’de Kürt siyasi hareketi temsilcisi Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğündeki sol yelpazedeki partilerce oluşturulan Emek ve Özgürlük İttifakı, 6 Şubat’taki deprem yıkımı öncesinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı öngörüyordu ancak yaşanan süreç dikkate alınarak yeniden değerlendirme yaptı. Bu kapsamda Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleri dün ortak basın açıklamasıyla cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeme kararı alındığını duyurdu. Bu karar, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aleyhine bir tutum alma olarak yorumlandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakı adına ortak açıklamayı paylaştı ve Türkiye’nin geleceği açısından tarihsel sorumluluk duyduklarını vurguladı.

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