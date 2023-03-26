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26 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Aday olan bakanlar istifa etmeliydi

26 Mart 2023, Pazar 17:00
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, “Siyasi partilerce aday listelerinin YSK’ye verilmesinin son günü olan 9 Nisan itibari ile aday listelerinde olan bakanların görevleri sona ermelidir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, milletvekili adayı olacak bakanlara ilişkin açıklama yaptı. Kaboğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

“Seçimler yaklaşırken, Cumhur İttifakı’nın hukuksuz hamlelerine, bakanları milletvekili yapma iradesi eklendi. Atanmış bakanlar, kamu gücü kullandıklarından 298 sayılı Kanun gereği propaganda yasakları kapsamında. Bu itibarla, aday olmaları halinde diğer kamu gücü kullananlar gibi Anayasa md 76’ya uygun olarak görevden ayrılmış olmaları gerekirdi. TBMM’ye karşı siyasal sorumluluğu bulunmayan, atanmaları ve görevden alınmaları tek kişinin öznel iradesinde olan ve uygulamada ‘istifa’ dahi edemeyen bakanlar, görev, yetki ve sorumluluk kurallarına bağlı bürokrat konumunda. Bu nedenle YSK takvimine göre istifa etmelilerdi.”

 

Durumları tek kişinin iradesine bağlı

“YSK takvimine uygun şekilde istifa etmeyen, durumları tek kişinin iradesine bağlı olan bu atanmışların esasen, canlı yayında aday yapılacaklarının ilan edildiği 22 Mart tarihi itibari ile görevden ayrılmış olmaları gerekirdi” diyen Kaboğlu, şunları söyledi: “En nihayetinde siyasi partilerce aday listelerinin YSK’ye verilmesinin son günü olan 9 Nisan itibari ile aday listelerinde olan bakanların görevleri sona ermelidir. Bakanların atama yoluyla kendilerine tanınan kamu gücünü kullanarak adaylık kampanyası yürütmeleri olanaksızdır; zaten bu, 298 sayılı Yasanın öngördüğü yasak kapsamındadır.”

Ankara - Anka

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