Adil seçim için mücadele çağrısı

Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu, AKP - MHP’nin Meclis’e getirdiği seçim kanunu teklifine ilişkin olarak, “Daha da adaletsiz bir seçim teklif ediliyor!” değerlendirmesini yaptı.

HABER: NİHAT ORHAN

Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu’ndan AKP - MHP’nin Meclis’e getirdiği seçim kanunu teklifine ilişkin yapılan açıklamada, “Zaten demokratik olmayan, eşit ve adil koşulları sağlamayan mevcut seçim sisteminde yapılacak bu değişiklikler varolan sorunları artıracaktır” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Öncelikle, Adil Seçim Platformu 2018 yılı Raporu’nda yer alan Adil Seçim Matrisi ile önerilen Teklif’i karşılaştırdık. O dönem tespit ettiğimiz 20 eşitsizlik alanında bir iyileştirme olmadığı gibi Teklif, eşitsizlikleri daha da derinleştirmektedir. Teklif edilen hali ile demokratik bir seçimin gerçekleşmeyeceği, eşit siyasi mücadelelerin imkansız hale geleceği, kamu kaynaklarının kullanımında suistimalin artacağı ortadadır.”

Oy kullanma hakkı ihlali

Açıklamada “Aslında tümüyle kaldırılması gereken seçim barajının %7’ye düşürüleceği iddia edilmekte, ancak oy dağılımlarında ve milletvekilliği için oy hesaplamalarında tercih edilen sistem ile kimi illerde fiilen daha yüksek oranlı barajlar konulmuş olacak. Düzenleme ile uygulamada birinci partiye yarayan sistem inşa edilerek “il barajları” kurulmuş olacak, halkın iradesine ipotek konularak, verdiği oylar hesaplamalarla dağılıma dahil edilmeyecek. Böylece çok sayıda parti meclisten dışlanmış olacaktır. Seçmen listeleri oluşturulurken son bir yılın bilgilerinin esas alınması öngörülmektedir; dolayısıyla bu düzenlemeyle seçmenin seçim dönemi kayıtlı olması gereken sandığına gidememe durumu ortaya çıkacak ve böylece yurttaşların oy kullanma hakkı ihlal edilmiş olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Süreci izleyeceğiz, beraber izleyelim!

Açıklamanın devamında şunlar söylendi: “Yurttaşların beklentisi, demokratik, şeffaf, güvenli ve adaletli bir seçim ortamının sağlanması, halkın iradesinin sandığa eksiksiz yansımasıdır. Bu beklentinin gerçeğe dönüşmesinin yolu da beklemekten değil sürece dahil olmaktan ve mücadeleden geçmektedir. Tüm siyasi partilerin, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, STK’lar ve sivil inisiyatiflerin bu sürecin izleyicisi değil mücadele odağı olacaklarına inanıyoruz. Seçim Güvenliği Platformu olarak komisyon çalışması, rapor ve genel kurul aşaması süreçlerini izleyeceğiz, bu konuda elde ettiğimiz bilgi ve değerlendirmelerimizi kamuoyunun aktif katılımı için paylaşacağımızı duyurmak istiyoruz.”