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30 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Adil yargı için 9 teklif

30 Mart 2022, Çarşamba 19:02
Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, kaliteli ve hesapverir bir yargı düzeni için dokuz temel reform öneriyor.

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün’ün özetlediği “A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu” çalışması, kaliteli ve hesapverir bir yargı düzeni için şu dokuz temel reformu öneriyor: 1.Hakimler Savcılar Kurulu’nu, toplumun tüm kesimlerini temsil eden, hiçbir kişi, grup veya koalisyonun etki edemeyeceği, tam bağımsız hale dönüştürerek, kaliteli yargı hizmeti üretimine odaklanan düzenleyici bir kurum olarak Adalet Yüksek Kurumu oluşturmak. 2.Yargının idaresiyle ilgili, Adalet Yüksek Kurumu kararları da dahil her türlü karar ve işlemi etkin yargısal denetime açmak ve bu amaçla yargı konularında uzmanlaşmış Adalet Yüksek Mahkemesi oluşturmak. 3.Anayasa Mahkemesi’nin daire sayısını 3’e çıkarmak, üye sayısını 15’den 30’a yükseltmek, seçimlerini kamuoyunun katılımına açık şeffaf ve yargı denetime tabi tutarak kapasitesini artırmak.

Tam liyakat sağlanmalı

4. Hukuk mesleklerinin her biri için, yönetimleri sadece meslek mensupları tarafından seçilen, tam bağımsız yargısal meslek kuruluşları oluşturmak ve bu kuruluşları anayasa ile güvence altına almak. 5.Yargı görevlerine kabul ve atamalarında tam liyakati sağlamak. 6. Ahi geleneğinin özüne uygun olarak yeknesak hukuk meslekleri kariyer planı oluşturmak. 7.Yargı hizmet birimlerini, mahkemeleri ve insan kaynaklarını 26 kalkınma bölgesi bazında optimum şekilde dağıtmak. 8.Uyuşmazlıkları erken aşamada tespit ederek yargının iş yükünü önceden kestirmek, yargı kaynaklarını ileriye yönelik planlamak. 9. Herkese karşı hukukun üstünlüğü için kamu görevlilerinin suçlarında idari amirlerinin ve kendi kuruluşlarının soruşturma izni vermesi şartını ilga etmek; dokunulmazlıkları hukuk yoluyla güçlendirmek.

İstanbul - Yeni Asya

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