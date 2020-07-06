Adımızın kullanıldığı, ama yaklaşımımızla örtüşmeyen dokümanlar Yeni Asya'yı bağlamaz

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, bir internet sitesinde yer verilen ve ''Nurcuların bir kolu olan Yeni Asya grubuna yakın bir ekip tarafından Almanya'da hazırlanmış olan afiş dikkat çekti.'' ifadeleriyle sunulan habere ilişkin ''Başka yerlerde kurumumuzun bilgi ve onayı dışında Yeni Asya adı kullanılarak hazırlanan, ama bu yaklaşımla örtüşmeyen imzası ve sahibi belirsiz dokümanlar Yeni Asya'yı bağlamaz.'' açıklamasında bulundu.

Güleçyüz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu habere konu olan afiş ve açıklamalara, ''Yeni Asya'nın tarzı, metodu, üslûbu ve yaklaşımı, gazete başta olmak üzere, logosunu koyduğu bütün yayınlarında açıkça bellidir.'' sözleriyle tepki gösterdi.

Almanya'daki okuyucularımızdan Bilgisayar Uzmanı Ramazan Gevrek'in aktardığına göre 'haber'e konu olan 'doküman' sahte ve algı operasyonu amacıyla kurgulanmış durumda. Gevrek konuyla ilgili olarak ''Adres Berlin, Hesap olarak Disconto Bank diyor, 1929 Deutsche Bank ile birleşmiş, yani Yeni Asya kurulmadan önce kapanmış bir Banka. Algı operasyonu ve sahte olduğu oradan belli...'' sözleriyle tepkisini dile getirdi. Gevrek ayrıca ''Baski kalitesi de milattan önce. Hem daktilo ile yazılmış! Kim de daktilo var ki bu zamanda?'' ifadeleriyle söz konusu zırvaya ilişkin bir diğer çarpıklığa dikkat çekti.

Bu bağlamda Yeni Asya'nın Risale-i Nur'un medyadaki dili olma ana gayesiyle yarım asrı aşan tarihindeki herkesçe bilinen en belirgin müsbet hareket odaklı özellikleri ve bütün cihetleriyle meydanda olan tertemiz, şeffaf mazisi ve arşivinin, bu tarzdaki son derece yanlış yaklaşımları ve bu yaklaşımları ''Nurcuların bir kolu olan Yeni Asya grubuna yakın bir ekip...'' şeklinde haksız ve hatalı algılara sebep olacak şekilde sunan 'haber'leri temelden ve peşinen reddeden bir değerler manzumesi olarak durduğunu bir kez daha hatırlatma gereği hissediyoruz.

Diğer yandan önemle belirtmek isteriz ki; Yeni Aysa, Büyük İslam Alimi-Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin müellifi olduğu Risale-i Nur'dan aldığı dersle 'vatan sathını bir mektep yapmak' ve müsbet iman hizmetine vesile olarak, hadiseleri, doğrudan 'Asr-ı Saadet'e bağlı, asrımızın çağdaş Kur'an yorumu olan Risale-i Nur'daki ölçü ve prensiplerle değerlendirip yorumlayarak okuyucalarına aktarmak idealine, Risale-i Nur'un müsbet hareket temelinde şekillenen hizmet tarzına gölge düşürecek her türlü hareket ve girişimi reddedip, doğru olanı göstermeye, hatırlatmaya devam etmektedir ve inşallah kıyamete kadar devam edecektir.

Güleçyüz'ün sosyal medya hesabından yptığı açıklamalar şu şekilde:

''Yeni Asya'nın tarzı, metodu, üslûbu ve yaklaşımı, gazete başta olmak üzere, logosunu koyduğu bütün yayınlarında açıkça bellidir. Başka yerlerde kurumumuzun bilgi ve onayı dışında Yeni Asya adı kullanılarak hazırlanıp servis edilen, ama bu yaklaşımla örtüşmeyen imzası ve sahibi belirsiz dokümanlar Yeni Asya'yı bağlamaz.''

Yeni Asya'nın tarzı, metodu, üslûbu ve yaklaşımı, gazete başta olmak üzere, logosunu koyduğu bütün yayınlarında açıkça bellidir. Başka yerlerde kurumumuzun bilgi ve onayı dışında Yeni Asya adı kullanılarak hazırlanan, ama bu yaklaşımla örtüşmeyen dokümanlar Yeni Asya'yı bağlamaz. — Kâzım Güleçyüz (@gulecyuzk) July 6, 2020