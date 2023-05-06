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6 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Adıyaman'da değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

06 Mayıs 2023, Cumartesi 12:05
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem sonrası yıkımı devam eden ağır hasarlı binalardan çıkan değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarda çalışmalar sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, enkaz kaldırma çalışmalarında enkazların başında bulunan polis memurları, buradan çıkan ziynet ve şahsi eşyaları muhafaza altına alıyor.

Şimdiye kadar enkazdan çıkan 89 bin lira, 12 bin 800 avro, 5 bin İsviçre frangı, 37 cep telefonu, 18 altın bilezik, 13 altın küpe, 12 altın yüzük, 72 çeyrek altın, 62 yarım altın, 53 altın kolye, 8 çelik kasa, 8 av tüfeği, 7 saat, onlarca bilgisayar ve tablet, onlarca araç, sahipleri olan 242 kişiye teslim edildi.

AA

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