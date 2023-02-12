Adıyaman'da depremin 152. saatinde sevindiren haber

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 152. saatte Adıyaman'da 22 yaşındaki genç kadın yaralı kurtarıldı.

Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki bloğun çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından 22 yaşındaki Rabia isimli kadının sesi duyuldu. Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan genç kadın, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı. Depremzede, ilk müdahalesinin ardından çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. AA

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